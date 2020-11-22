Haldun Dormen de corona virüsüne yakalandı
92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Corona testinin pozitif çıktığını duyuran Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
*Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.
*Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.