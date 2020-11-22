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Haldun Dormen de corona virüsüne yakalandı
Haldun Dormen de corona virüsüne yakalandı
Usta oyuncu Haldun Dormen, corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yaşam 22 Kasım 2020 - 23:12

92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Corona testinin pozitif çıktığını duyuran Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.

*Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.

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Son güncelleme: 23:16 - 22.11.2020
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