Haldun Dormen de corona virüsüne yakalandı

92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Corona testinin pozitif çıktığını duyuran Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.

*Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.