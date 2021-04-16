Halikarnas Balıkçısı için UNESCO’ya başvuruldu

Bodrum’a gönderildiği sürgün yıllarında doğa, çevre ve mavi yolculuk ile yazdığı kitaplar ve çizdiği resimler, diktiği bitkilerle ilçenin tanınmasında önemli katkısı bulunan ‘Halikarnas Balıkçısı’ Cevat Şakir Kabağaçlı’nın 131. doğum yılında anma etkinlikleri düzenlendi.

Bodrum Deniz Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, emekli diplomat ve çevreci Metin Erdoğan katıldı. Etkinlikte Kabağaçlı’nın Bodrum’a kazandırdığı değerler anlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 2023 yılındaki 50. ölüm yıl dönümünün UNESCO tarafından anılması için hazırlanan başvuru metni ile, odalar ve STK’ların başvuruyu destekleme amaçlı hazırladığı referans mektubunu kamuoyuyla paylaştı.

Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi ve Bayrak Müzesi Müdürü Ömer Durmaz’ın ‘Bab-ı Ali Ressamı Cevat Şakir’ sergisinin açılışı yapıldı. Durmaz’ın sunumuyla, Babıali’deki ilk mesleği basın-yayın ressamlığı olan Kabaağaçlı’nın çizer yönü belirtildi.

Etkinlikler, Kumbahçe Mahallesi’nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık tarafından yapılan Cevat Şakir Kabaağaçlı heykelinin açılışıyla devam etti.

‘Halikarnas Balıkçısı’nın heykelinin Bodrum Kalesi’nin karşısına konulduğu görüldü. Heykelin açılışından sonra Bodrumlular ‘Halikarnas Balıkçısı’ ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.