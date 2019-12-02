Halk tepki gösterdi suya indirim geldi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından sayaç okuma bedeline yüzde 150, suya yüzde 25 zam yapmıştı. Belediye, vatandaşın uzun süren tepkilerinin ardından suda yüzde 5 indirim kararı aldı. Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu seçimden önce yapılan indirim gibi değil. Bu gerçek indirim" dedi.

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinden önce yüzde 15 indirim yapılan suyun metreküp fiyatı, AKP'li Mustafa Demir’in belediye başkanı seçilmesinin ardından sayaç okuma bedeline yüzde 150, suya yüzde 25 zam yapılmıştı.

Davalık olan su zammı sonrası vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ içme suyuna yüzde 5 indirim yaptı. Suyun metreküp fiyatı, konutlarda 4 lira 15 kuruşa sabitlendi.

CUMHUR İTTİFAKI TEKLİF GÖTÜRDÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) olağan genel kurul toplantısı, Başkan Mustafa Demir’in yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, SASKİ’nin suya yaptığı yüzde 25’lik zammın 4 lira 15 kuruşa sabitlenmesini öngören teklif görüşüldü.

Teklifte Ocak ayında suyun metreküp fiyatının konutlarda 4 lira 26 kuruşa çıkacağına işaret edilerek, Cumhur İttifakı’nın teklif ettiği 4 lira 15 kuruş birim fiyatı oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti’nin ‘TÜFE zammı uygulaması kalksın’ teklifi ise AKP ve MHP’li üyelerin red oylarıyla kabul edilmedi.

“OCAK AYINDA YAPILAN İNDİRİM YANLIŞTI”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde alınan suda yüzde 15’lik indirim kararını üstü kapalı eleştirdi. Ocak ayında yapılan indirimle SASKİ’nin her ay 1,5 milyon lira zarar ettiğini belirten Demir şöyle konuştu:

* “İndirimle birlikte 5 milyon liraya çıktı zarar. TÜFE zammı kaldırabilir. Aylık 5 milyon lira elektrik masrafı var. Biz buradayız. Su faturasını ödeyemeyenlerin suyunu kesmiyoruz. Sosyal İşler Dairesi’ne başvursunlar. Bu seçimden önce yapılan indirim gibi değil. Bu gerçek indirim.”

* “SASKİ’ye zararı yok bu indirimin. Mayıs ayına kadar indirim konusunu değerlendireceğiz. Yanlış bir yönetim olduğunda beni uyarın. Birlikte çalışalım. Suyu kalkıp 2 lira desek manşet olur” dedi. Suya yapılan yüzde 5'lik indirimin Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını belirtildi.

“BU İNDİRİM ALDATMACA”

Yapılan indirimin ardından Samsun Su Zammı Geri Alınsın Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası önünde yine eylem yaptı. Belediyenin içme suyuna yüzde 25 zam yapmasını ve su faturalarına her ay TÜFE oranında zam yansıtmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Musluktan su değil, zam damlıyor” dedi.

Platform Sözcüsü Tacettin Aydın, “Elektrik, doğalgaza zam yağmuru yapılırken, suya zam halkı mağdur etmiş, yaşamından bezdirmiştir. Sözde indirim bir aldatmacadır. TÜFE oranında artış kararı devam ettiği sürece bir kaç ay sonra Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanmaya başlayacağız. Tüm zamlar geri alınmalı. Zamlar geri alınana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.