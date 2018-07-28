Halkın sağlığını hiçe sayıyorlar

Toplum sağlığını hiçe sayanlar bu kez de Teff Tohumlu Çay adı altında satılan ürün ile piyasada. Ünlü isimlerin tanıtımını yaptığı ürünün içinde bulunan ‘sibutramin’ maddesi yüzünden, reklamı yapılan zayıflama çayının ölümcül olabileceği ortaya çıktı.

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İnternet kanalıyla birkaç adres üzerinden satışa sunulan ürünün içerisindeki ‘sibutramin' maddesinin kalp rahatsızlıklarına ve ruhsal rahatsızlıklara neden olduğu ortaya çıktı. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya aracılığı ile reklamını yaptıkları çayın içinde bulunan ‘sibutramin' maddesinin 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandığı biliniyor. Konu ile ilgili SÖZCÜ Cumartesi'ye konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mehmet Hanifi Kokaçya bu maddenin 30 yıl önce bir antidepresan olarak ortaya çıktığını ancak daha sonra anorektik (iştah kesici) etkileri fark edildiğini, molekülün zamanla antidepresan olarak kullanılmamaya başlandığını açıkladı.

Çok fazla yan etkisi var

Kokaçya, “İştah kesici etkisinin daha çok beyin içi haberleşmeyi sağlayan serotonin ve dopamin gibi maddeler üzerine etkisi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Türkiye'de 1999'da kullanılmaya başlanan bu ilaç, ciddi kardiyak yan etkileri ve kan basıncını artırması nedeniyle 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. İlacın ayrıca antidepresan özelliği nedeniyle özellikle genetik yatkınlığı olanlarda ve ailesinde manik depresif bozukluk öyküsü olanlarda ruhsal açıdan bir coşkunluk dönemini (manik atak) tetikleyebilir” açıklamasını yaptı.

Hangi ünlüler reklamını yapıyor?

Zayıflama ürünleri satan firmalar reklamlarını ünlü isimleri kullanarak yapıyor. Ürünün tanıtımını yapan isimler, bir paylaşımdan 12 bin lira civarında bir ücret lıyor. Vergisiz kazanç elde eden ünlü isimler aynı zamanda halkın sağlığını da tehlikeye atıyor. Bahsi geçen ürünün reklamını yapan lar arasında ise Seda Sayan, Ece Erken, Gonca Vuslateri, Deniz Akkaya, İvana Sert, Seren Serengil, Selin Ciğerci, Yeliz Yeşilmen, Seda Akgül gibi isimler bulunuyor.

Bakanlık uyarmıştı

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu ürünlerin satışının önüne geçmek için 50 ünlüye mektup gönderdi. Bakanlık bu isimlerden güvenilirliği kanıtlanmamış ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamalarını istedi.