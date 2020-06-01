Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Halsey, George Floyd protestolarında plastik mermi ile vuruldu
Halsey, George Floyd protestolarında plastik mermi ile vuruldu
Ünlü şarkıcı Halsey de ırkçı bir polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için protestolara katıldı. Halsey sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, plastik mermi ile vurulduğunu söyledi...
Yaşam 1 Haziran 2020 - 10:28

ABD’de siyah yurttaş George Floyd’un boğularak ölmesine neden olan beyaz polis şiddetine yönelik isyan büyürken, şöhretler de tepkilerini yükseltiyor. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Halsey… Los Angeles’taki protestolara katılan şarkıcı, plastik mermi ile vurulduğunu açıkladı.

Vurulmasına dair bir açıklama yapan Halsey ikazlara uyduklarını, çizgiyi geçmediklerini belirtti. Kendisinin tutuklanmadığını ama arkadaşlarının göz altında olduğunun da altını çizdi. Halsey “Güvendeyim. Ben ve arkadaşlarımın çoğu vuruldu. Gaz yedik. Burası güvenli değil. Pek çok kişi göz altında” dedi…

İLGİLİ HABERChrissy Teigen, George Floyd gösterilerinde tutuklananları kefaletle çıkarıyor
Son güncelleme: 10:34 - 01.06.2020