Halsey’e Gaziantep’ten davet var: Gelsin yerinde öğretelim

ABD’li şarkıcı Halsey, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Türk takipçilerinin ilgisini toplamaya devam ediyor.

Halsey, DNA testinde yüzde 11 Türk çıktığını paylaştıktan sonra, önce baklava yapmayı sonra da Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

25 yaşındaki şarkıcı, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11´lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli” demişti.

Halsey’nin bu sözlerinden sonra kendisine Gaziantep’ten davet geldi. DHA’ya konuşan baklava ustası Serdal Urhanoğlu, “Halsey hanımı Gaziantep’e davet ediyorum. Gelsin baklava yapımını yerinde öğrensin, hem de bu lezzetleri tatsın” diye konuştu.