Haluk Levent, Otizm Yerleşkesi Projesi’nin kampanya yüzü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak Otizm Yerleşkesi Projesi’nin protokolünü birlikte imzaladı. Ahbap Platformu'nun kurucusu sanatçı Haluk Levent, yerleşkenin inşaatı için gerekli kaynağın sağlanmasına yönelik kampanyanın yüzü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Güzelbahçe’deki arsa üzerine inşa edilecek Otizm Yerleşkesi Projesi'nin protokolünü imzaladı. Tören, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

“ENGELLİLERİN KİŞİSEL GEREKSİNİMLERİ KARŞILANIYOR”

Törende konuşan Soyer, Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşların eğitim ve sağlık hakkından eşit ve yeterli düzeyde faydalanması, istihdam edilmesi, kararlara katılım göstermeleri, söz söyleyebilmelerinin sağlanması gibi kapsamlı yerel politikalar yürüttüğünü belirtti. Soyer “Müdürlük bünyesinde engellilerin; eğitim, rehabilitasyon, ulaşım, psikolojik ve sosyal danışmanlık ile kişisel gelişim gereksinimlerinin karşılanması, hakları konusunda bilgilendirme ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirme hizmetleri veriliyor” açıklamasında bulundu.

“İKİNCİSİNİ ÖRNEKKÖY YERLEŞKESİNDE AÇACAĞIZ”

Türkiye’de ilk ve tek olan farkındalık merkezinin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulduğunu belirten Soyer, “İkincisini önümüzdeki dönemde Örnekköy yerleşkesinde açacağız. Bu merkezimizde; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekiyor, onların karşılaştıkları sıkıntıları, toplumun diğer kesimlerine uygulamalı olarak anlatıp farkındalık yaratıyoruz” dedi. Soyer, engelli yurttaşların sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler üretmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk defa engellilerle ilgili ulusal ve uluslararası katılımlı kongre düzenlediğini ifade ederek, 4’üncü Uluslararası Engelsiz Kongresi'nin de 27-29 Mayıs 2021’de gerçekleştireceğini söyledi.

“PROJEDE ‘EL ELE KAFE' DE OLACAK”

Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar yaptığı konuşmada, Otizm Eylem Planı’na değindi. Bu planın hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan Nüvit Uyar, “Ben buradan sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm siyasi partilerimize çağrıda bulunuyorum. Otizm Eylem Planı’nın hayata geçmesi için gerekli olan çalışmaların el ele verilerek yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Uyar, konuşmasında otizm konusunda en önemli sorunlardan birinin yetişmiş insan kaynağının bulunmaması olduğunu da belirterek, “Bu konuda alanda çalışan eğitimciler, otizmli çocukları olan aileler ve onlara bilimsel geçerliliği olan eğitim modellerinin uygulanacağı sürekli eğitim merkezini hayata geçiriyoruz. Projede ayrıca bir ‘El Ele Kafe' olacak” şeklinde konuştu.

“BİZ SİYASETÇİLER SİVİL TOPLUMUN ÖNÜNÜ AÇMAYA GAYRET EDECEĞİZ”

Vakfın Mütevelli Heyetinde de yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise “Engellilerimizle ilgili, otizmli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili her birimiz neler yaparsak bu onlara verilen bir lütuf olmaz. Bu hepimizin vazifesi. Bu şekilde sivil toplum örgütleri olacak. Onlar çalışmalarını yapacak. Biz siyasetçiler de onların önünü açmaya, onlara yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Ahbap hareketinin de çalışmanın içerisinde yer alması, bugüne kadar yapılan bu çalışmaya ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bir farkındalık ortaya koyacak” dedi.

“BİZLERDEN DESTEK İSTEYEN İNSANLARA BAKIYORUZ”

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) başkanlığını yapan sanatçı Haluk Levent, kurulacak tesisin inşaatı için finans sağlayacak kampanyanın yüzü oldu. Programda katılımcılar için mini bir konser de veren Levent, Türkiye’de birçok kente gittiğini belirterek şöyle konuştu:

* Yoksulları, çaresizleri görüyoruz. Bizlerden destek isteyen insanlara bakıyoruz. Burslu öğrencilerimize bakıyoruz. Ezilmiş, istismar edilmiş hayvanlarımızı görüyoruz. Özellikle şiddete uğramış, bu konuda çok yara almış, hatta öldürülmüş kadınlarımızın çocuklarına bakıyoruz.

* Türkiye’nin yapısına baktığımızda o kadar çok yoksul kesim var ki. O yoksul kesimin evlerine gittim. Çocuklarını gözlemledim. Şuanda bile ürperiyorum. O insanlar nasıl yaşıyor? Hele hele eğitim alamayanlar. Anneler nasıl yoruluyorlar. Nasıl her gün çaba içerisindeler.

“PARA TOPLANMASI İÇİN ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM”

Kampanyaya destek vereceğini de söyleyen Levent, “Projenin yüzü olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince meclisi, bakanları rahatsız edeceğim. Para toplanması için de elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu. Tören, Levent’in konserinin ardından sona erdi.

OTİZM YERLEŞKESİ'NDE NELER OLACAK?

Güzelbahçe’de kurulacak olan Otizm Yerleşkesi’nde, otizm temel eğitimi esas alınarak 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon birimi kurulacak. Yine otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmet alanlarında destek almalarını sağlayacak olan sosyal hizmetler birimi yer alacak. Otizm ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve çatı örgütleri için kapasite geliştirmenin yanı sıra işbirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı İş Birliği ve Koordinasyon birimi, merkez bünyesinde açılacak.

Otizm ile ilgili her türlü verinin depolanacağı kaynak üretmeye ve paylaşmaya yönelik ‘Bilgi Bankası' ve kütüphane de, yerleşke içerisinde olacak. Otizm kampüsünde ayrıca temel otizm eğitimini tamamlamış otizmli gençlere staj ve çalışma imkanı sağlanmak için kafe açılacak.