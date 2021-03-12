Haluk Levent’ten atanamayan öğretmenlere destek

Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara’da buluşarak hükümete seslendi. 20 bin öğretmen atamasına tepki gösteren öğretmenler 40 bin ek atama istedi.

Ankara’daki eyleme sanatçı Haluk Levent ve CHP Milletvekili Yıldırım Kaya da katılarak atama bekleyen öğretmenlere destek verdi.

“ÖĞRETMENLER OLARAK ATANMAK İSTİYORUZ”

Anıtkabir’i ziyaret edip Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunduktan sonra Ulus Meydanı'nda toplanan öğretmenler, yetkililere şöyle seslendi:

* Cumhuriyetin aydınlık bilincini, ilk kurulduğu günden bu güne olduğu gibi dört bir yana taşımaya devam etmek ve meslek onurumuzu korumak istiyoruz.

* Biliyoruz ki öğretmenlik sıradan bir meslek değildir. Öğretmenlik memleketin geleceğini inşa eden, yarına olan olan umudu büyüten, en güzel değerleri ülkemizde yeşermesinin kaynağı olan ve bilimin ışığında ülkemizi ileriye taşıyacak bir meslektir.

* Bu yüzden bugün buradayız ve hakkımızı alana kadar da haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğretmenler olarak atanmak istiyoruz.

60 BİN ATAMA İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklamasının, müjde olmadığını 2021 yılında en az 60 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyleyen öğretmenler, “Her şeyden tasarruf olur ama eğitimden tasarruf olmaz” diye konuştu.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye’nin dört bir yanından gelen, atama bekleyen öğretmenler olarak sesimizin duyulmasını ve harekete geçilmesini istiyoruz.

* Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'mız Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Lütfi Elvan'a öğretmenler olarak taleplerimiz şunlardır.

* 2021 yılı için belirlenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atama daha gerçekleştirilmesini ve MEB’in 109 bin olarak duyurduğu öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak en baştan beri dillendirdiğimiz gibi en az 60 bin atamanın gerçekleştirilmesini istiyoruz.

YILDIRIM KAYA: ÇOCUKLARIMIZI ÖĞRETMENSİZ BIRAKMAYALIM

Öğretmenlere destek vermek için eyleme katılan CHP Milletvekili Yıldırım Kaya şunları söyledi:

* Eylül'de göreve başlayacakları 7 ay önce müjde verilmez. Yani bu öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin hayalleriyle oynamak olur. Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği kırdı.

* Artık çocuklarımızı ve öğrenci velilerimizi öğretmensiz bırakmayalım diyorum. Bu talep yeteriz bir talep ama bu yetersiz talebi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Milli Eğitimin Bakanı'nın kendi kabine arkadaşı, Milli Eğitim Bakanı'nı bu talebine ses vermeli.

* Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Eğitim Bakanı'nı çok seviyor biliyorum o zaman Milli Eğitim Bakanı'nı üzmesin. Milli Eğitim Bakanı da bu öğretmenlerimizi üzmesin. Lütfi Elvan yeni göreve geldi lütfen 5 müteahhide değil 700 bin atanmayan sahip çıksın.

HALUK LEVENT: SİZ HAKLISINIZ

Sanatçı Haluk Levent atama bekleyen öğretmenlere eylemlerinde haklı olduklarını ve bu nedenle onlara destek vermek için orada olduğunu belirtti.

Levent, “Evet sözüm var, beynimin etini yediniz attığınız tivitlerle gece 3'te uyandırdınız, evimin kapısına kadar geldiniz, bana yapmadığınızı bırakmadınız ama siz haklısınız. Haklı olduğunuz için ben de şu arka tarafta hemen öğrencilerin önünde 1 tane de olsa bir şarkı söylemeye geldim, destek olmaya geldim sağ olun” diye konuştu ve şarkılarıyla öğretmenlere destek oldu.