Haluk Levent’ten Minik Alperen için destek çağrısı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 'dirençli epilepsi' teşhisi konulan 16 aylık Alperen Orgin'in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için yapılması gereken 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testi için ihtiyaç duyulan 5 bin TL'nin bulunması için AHBAP Genel Başkanı ve Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu'nun üyelerine destek çağrısı yaptı. Sağlık Müdürlüğünün olayla ilgili harekete geçtiği bildirildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve ‘dirençli epilepsi’ teşhisi konulan 16 aylık Alperen Orgin’in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için yapılması gereken ‘Tüm ekzom dizi analizi’ (WES) testi için ihtiyaç duyulan 5 bin TL’nin bulunması için AHBAP Genel Başkanı ve Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu’nun üyelerine destek çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Aliye (30) ve Kemal Orgin (39) çiftinin o dönemde 7 aylık olan bebekleri Alperen Orgin, 19 Aralık 2018 tarihinde mama yediği sırada rahatsızlandı ve dili boğazına kaçtı. Bir firmada asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan Kemal Orgin, oğlunun içine kaçan dilini eliyle çıkardı. Kendi imkanlarıyla minik Alperen’i doğduğu özel hastaneye götürdü. Burada nöbet geçirmesi ve dilinin sürekli içeri kaçması nedeniyle Alperen, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar çocuğun ‘dirençli epilepsi’ hastası olduğu teşhisini koydu. 9 aydan beri hastanelerden eve gelemeyen Orgin çiftinin minik oğullarının hastalığının kalıtımsal sebebinin tanımlanması için özel bir laboratuvarda, WES testinin yapılıp, kök hücreye inilmesi gerekiyor. Ancak bu test için gerekli olan 5 bin TL temin edilemeyince minik Alperen’in tedavisi yapılamadı.

DHA’nın minik Alperen ile ilgili haberini okuyanlar, AHBAP Platformu kurucusu, rock müzik şarkıcısı Haluk Levent’e sosyal medyadan konuyu iletti. Durumu öğrenen Haluk Levent ise, ‘Aydın AHBAP, haydi canlarım’ diyerek, platform üyelerine Alperen Orgin’e destek çağrısı yaptı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EL ATTI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve ‘dirençli epilepsi’ teşhisi konulan 16 aylık Alperen Orgin’in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için gereken ‘Tüm ekzom dizi analizi’ (WES) testinin, ihtiyaç duyulan 5 bin TL’nin bulunamadığı için yapılamaması üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yetkililerin aile ile görüşmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak Alperen’in tedavisinin tamamlanması için aile ve ilgili tıbbi birimlerle tüm ön görüşmeler yapılmış olup, tedavisi müdürlüğümüz tarafından üstlenilmiştir” denildi.