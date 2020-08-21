Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru ödüllendirildi
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde, 19 Ağustos günü, doğum sancıları başlayan hamile Hüsne Aslan’ı eşi otomobiliyle hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak doğum başladı. Cebrail Aslan da otomobilini polis uygulama noktasında durdurarak, görevlilerden yardım istedi. Polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’ın yanına koşarak, doğumu gerçekleştirdi. Meslektaşları da durumu 112 Acil’e bildirdi. Anne, mutluluktan gözyaşı dökerken gelen sağlık görevlileri, bebeği, kordon bağını keserek, kuvöze koydu.
BAŞARI BELGESİ
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Demet Çubukçu’yu ödüllendirdi. İnci, makamında ağırladığı Çubukçu’ya Başarı Belgesi verdi. (DHA)