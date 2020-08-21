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Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru ödüllendirildi
Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru ödüllendirildi
Adana'da, sancılarının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülmek istenilen Hüsne Aslan'a, uygulama noktasında doğum yaptıran 2 çocuk annesi 20 yıllık polis memuru Demet Çubukçu  (42), İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından  'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.
Yaşam 21 Ağustos 2020 - 13:30

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde, 19 Ağustos günü, doğum sancıları başlayan hamile Hüsne Aslan’ı eşi otomobiliyle hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak doğum başladı. Cebrail Aslan da otomobilini polis uygulama noktasında durdurarak, görevlilerden yardım istedi. Polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’ın yanına koşarak, doğumu gerçekleştirdi. Meslektaşları da durumu 112 Acil’e bildirdi. Anne, mutluluktan gözyaşı dökerken gelen sağlık görevlileri, bebeği, kordon bağını keserek, kuvöze koydu.

BAŞARI BELGESİ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Demet Çubukçu’yu ödüllendirdi. İnci, makamında ağırladığı Çubukçu’ya Başarı Belgesi verdi. (DHA)

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