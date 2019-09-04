Hamile kalmak için kendinizi hazır hissediyorsanız cinsel hayatınızı programlayabilirsiniz. Hamile kalmak bir erkeğin sperminin kadın yumurtasını döllemesiyle meydana gelmektedir. Bazı kadınlar için hızlı olabilen döllenme süreci bazı kadınlarda daha uzun zaman alabilir. Peki hamile kalma şansı ne zaman yüksek olur?

Hamile kalmak isteyen 100 çiftten 80-90'ı bir yıl içinde hamile kalırken diğer kısmı için gebelik daha uzun olabilir veya gebelik için yardıma ihtiyaç duyulabilir. Planlı veya plansız iki şekilde de hamile kalınsa da planlı hamile kalmak psikolojik açıdan çok daha olumlu olabilir. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar hapı bıraktıktan üç ay sonra hamile kalırsa kromozom anomalisi olma riski azalmaktadır.

BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN NE ZAMAN SEKS YAPILMALI?

Adetleri düzenli olan bir kadının hamile kalmak için en uygun zamanı, adetin ilk günlerinden itibaren 11-17. Günler arasında olmaktadır. Bugünlerde cinsel ilişkiye girmek gebe kalma şansınızı arttırmaya yardımcı olur. Cinsel ilişki sonrası yatakta bir süre beklemek ve vajinanın yıkanmaması hamile kalmanızı kolaylaştırabilir. Hamileliği arttırmak için ay boyunca 2-3 günde bir seks yapmak hamilelik şansınızı yükseltebilir.

ERKEK Mİ KIZ MI OLACAK?

Hem erkeğin spermi hem de kadının yumurtası cinsiyeti belirlemede rol oynar. Normal bir insan hücresi, erkek sperm ve dişi yumurtalar hariç 46 kromozom (23 çift) içerir. Bir sperm bir yumurtayı döllerse, erkekten gelen 23 kromozom anneden gelen 23 ile birleşerek toplamda 46 kromozom olur.

X VE Y KROMOZOMLARI

Kromozomlar, her biri yaklaşık 2.000 gen taşıyan ipliğe benzer yapılardır. Genler, bebeğin saç ve göz rengi, kan grubu boy ve yapı kalıtsal özelliklerini belirler. Yumurta bir x kromozomu içeren sperm tarafından döllenirse bebek bir kız olacaktır. Sperm bir y kromozomu içeriyorsa bebek bir erkek olacaktır.