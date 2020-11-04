Hamile kedi doğum yapmak için hastaneye girdi!
Sağlık Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne hamile bir kedinin girdiğini gören sağlık çalışanları durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Hastaneye gelen belediye ekipleri, hamile kediyi özel taşıma çantasına koyarak Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.
Veteriner tarafından muayene edilen hamile kedi, Hayvan Hastanesi’nde üç yavru dünyaya getirdi.
Anne kedi ve üç yavrusu, bir süre merkezde tutulacak. (İHA)