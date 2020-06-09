Hamile köpeği yaralayıp ölüme terk ettiler

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde hamile köpeğin çenesini kırıp, ölüme terk ettiler. Olaya hayvanseverlerin tepkisi sert oldu. Son dönemlerde hayvanlara karşı şiddetin artarak devam ettiği uyarısında bulunan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Halen yürürlükte olan ancak yetersiz olan Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlara karşı suç işleyenlere düşük idari para cezaları uygulanıyor. Cezalar caydırıcı olmalı” dedi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Burcu Akyıldız'a ait 'Sarıkız' adlı kedi komşusu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Hayvanseverler, Antalya Belek’te yol kenarında kanlar içerisinde hamile bir köpek bularak tedavisi için seferber oldu. Çenesi kırılan köpeği veteriner kliniğine yatıran Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, tedavinin bir süre devam edeceğini söyledi.

Yanık, “Köpek çenesi kırık halde kalmış olsaydı, beslenemeyecek ve yaşamını yitirecekti. Gerekli tedavi yapıldı. Kırılan çere yerine getirildi”

“DOĞUM YAPARAK 7’Sİ CANLI, 9 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ”

Hamile köpeği sahiplenen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şöyle konuştu;

* Bir vatandaş Belek'te mahalleli tarafından beslenen köpeği ağzı açık ve kanlar içinde görülünce Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan bakımevine götürülmüş. Ancak çene çıkık olduğu için bakımevinde müdahale edilemeyeceği söylenmiş ve Konyaaltı Hayvan Hastanesine götürülmüş. Mahalle sakini internetten telefon numaramızı bularak bize ulaştı.

* Parası yokmuş “İlgilenir misiniz” dedi. Biz de veteriner kliniğine aldırdık. Çeneye tekme atıldığı darbe izinden tespit edildi. Köpek hamileydi ve bugün doğum yaparak 7’si canlı, 9 yavru dünyaya getirdi. Malesef 2 tanesi ölü doğdu. Çene yerine getirildi ve bir süre daha tedavi ile gözetim altında hastanede kalacak.