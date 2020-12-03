Hamile numarasıyla karpuz kabuğunda uyuşturucu kaçakçılığı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde uyuşturucu tacirliği yapan kadın, ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro’ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı.

Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilo ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kadının polise verdiği ifadede sevkiyat için 100 dolar (780 TL) aldığını söylediği öğrenildi. Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi. (DHA)