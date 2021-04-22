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Hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki kızın dayısı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan K.B.nin (17) dayısı Y.B. (39) cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Güncellenme: 14:19, 22/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki kızın dayısı tutuklandı

Çaycumada anne ve babası ayrı olan ve dayısının yanında kalan K.B., karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi’ne gitti. K.B.’nin yapılan kontrollerinde 1,5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında K.B.’nin ifadesi alındı. K.B., dayısı Y.B.nin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Bunun üzerine Y.B., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y.B., tutuklandı. K.B. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.(DHA)

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