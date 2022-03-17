Hamile TikTok fenomeni, eşine 7 milyon TL’lik otomobil aldı

Malezyalı İnternet fenomeni Anes Ayuni Osman, kocasına 365 bin sterlinlik (yaklaşık 7 milyon TL) otomobil hediye etti. 19 yaşındaki hamile kadın, eşine ebeveynlikteki aktif rolü için hediye aldığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaşayan 19 yaşındaki Anes Ayuni Osman, sosyal medya platformu TikTok’ta hayli popüler bir isim.

Platforma son yüklediği ve hızla viral olan videoda da, 20 yaşındaki kocası Weldan Zülkefli’yi otomobil galerisine götürürken görünüyor.

Videonun ilerleyen kısımlarında gözündeki bağı çıkaran ve fiyonkla sarılı pahalı arabayı gören Zülkefli, duygulanarak karısına sarılıyor. Çok mutlu olan koca, eşine sürekli sarılarak tekrar tekrar teşekkür ediyor.

1,5 milyondan fazla kez izlenen içerikte, Anes Ayuni Osman videonun altına şu açıklamayı yazdı: “Teşekkür ederim kocam, bu hediyenin değeri ne kadar büyük olursa olsun, nezaketine karşılık veremeyecek.”

Videoya yapılan yorumlarda, birçok kişi, fenomenin eşine olan minnettarlığını göstermek için 365 bin sterlinlik (yaklaşık 7 milyon TL) bir Lamborghini satın almasının “çok tatlı” olduğunu düşünüyor. Bazı kullanıcılar da, “genişleyen aileleri için minibüs daha faydalı olabilirdi” diye şaka yaptı.

GELENEKLER ROL OYNADI

Anes Ayuni Osman, mal varlığını girişimcilik projeleri ve Vitamilk markasının kurucusu olmasıyla açıklıyor.

Servetini, girişimcilik ve Vitamilk’in kurucusu olmasıyla kazandığını söyleyen Anes Ayuni Osman, Malezya’daki gelenekler sebebiyle eşine otomobili aldığını söyledi. Geleneğe göre kendisi evde kalacağı için bebekle ilgilenmeye eşi yardımcı olacak.

Malezya’da yeni annelerin lohusalık döneminde evde kalmaları gelenekseldir. Bu dönemde akrabalar, hatta arkadaşlar ev işlerinden sorumlu olur ve bu kişiler, lohusa kadına, genellikle masaj ve özel ilgi de gösterir.

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