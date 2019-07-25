Hamile yogasında neler yapılır? İşte hamilelik yogası hareketleri

Yoga, bebek bekleyen anneler için faydalı olabilir çünkü gerilme, odaklanma, sağlıklı nefes alma ve zihinsel sakinleşmeyi teşvik edicidir. Hem anne hem bebek için güvenilir olan yoga aynı zamanda birçok farklı yarar da sağlayabilir. Peki hamile yogasında neler yapılır? İşte hamile yogası hareketleri ve dikkat etmeniz gerekenler...

Yapılan araştırmalara göre yoganın uyku düzenini iyileştirdiği, kaygı ve stresi büyük oranda azalttığını ve doğum için gerekli kasların dayanıklılığını ve güçlülüğünü arttırabildiğini ve bel ağrısı, kusma, baş ağrısı, hazımsızlık ve nefes darlığı gibi gebelikte yaşanan sorunları azaltabileceğini göstermiştir. Hamilelik gayet sağlıklı gidiyorsa yogayı evinizde bile yapabilirsiniz. İşte hamilelik yogası hareketlerine bazı örnekler…

HAMİLE YOGASI ÖNCESİ DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Hamilelikte yogaya başlamadan önce doktorunuzu başvurmak daha sağlıklı olacaktır. Herhangi bir sağlık sorununuz var ise örneğin kalp ve bel ağrısı gibi doktorunuz yogayı önermeyebilir

-Uzman doktorların birçoğu hamileliğin ilk üç aylık döneminde yoganın hafif evrelerde yapılmasını ve ileri yoga duruşları için 2. Veya 3. trimestere kadar beklemelerini önermektedir.

– Doktorunuzdan sizin için hangi duruşların daha sağlıklı olacağını kaçınılması gereken hareketlerin neler olduğunu öğrenin. Derin nefes egzersizleri ve nazik oturma pozisyonlarını zorlayıcı olmadığından yapmanızda bir sakınca olmayacaktır.

-Yoga yaparken vücudunuzu çok fazla germemeye özen gösterin. Hamilelik döneminde vücut son derece hassastır. Nazik hareketlerle bedeninizi zorlamadan yoganıza devam edin.

– Egzersizler günde 5 defadan 10 kereye çıkarılabilir. Yapılan egzersizler 30 dakikayı geçmemelidir.

HAMİLELİKTE YOGA HAREKETLERİ

DERİN NEFES

Sırtınız dik, derin bir nefes alın. Burundan aldığınız nefesi ağzınızdan verin. İkinci nefes alışınızda hafif öne doğru eğilerek tekrar nefesinizi yavaşça bırakın.

SIRT HAREKETLERİ

Hamilelikte yaşanan bel ve sırt ağrılarına bu hareket son derece iyi gelecektir. Sırtınız dik bir şekilde oturun ve dizlerinizi kırmadan ayaklarınızı hafif yukarı kaldırın. Bu esnada sağa dönün ve nefes alıp verin daha sonra aynı şekilde sola dönün ve tekrar nefes alıp verin.

BACAK VE KOLLAR

Sırt üstü yere yatın. Kollarınızı dümdüz uzatarak ellerinizi birleştirin ve hafifçe poponuzu yukarı kaldırın. Sağ tarafınıza 2 saniye hafif baskı uygulayın. Aynı şekilde sol tarafınıza da ve daha sonra pozisyonu ortalayın. Bu pozisyonda 5 saniye kalın ve daha sonra yavaşça kendinizi bırakın.