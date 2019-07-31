Kadınların hamilelik döneminde oluşan çatlakları özelikle göbek çevresi, kalça ve göğüslerde oluşmaktadır. Gebelik döneminde alınan kilolar ve karın bölgesinin iyice şişmesi ile çatlaklar oluşmaya başlar. Her gebede çatlak oluşumuna rastlanmaz cildin esnekliğine göre bu durum değişiklik gösterebilir.

Şimşek görüntüsünü alan bu çatlaklar ilk bir yıl içerisinde müdahale ile görünümleri azalabilmektedir. Çatlakların oluşmasında genetik yatkınlığın büyük etkisi vardır. vücudun esnekliği kişiden kişiye değişmektedir. Hamilelik döneminde oluşan çatlaklar ilk olarak kırmızı renklerde oluşurken zamanla renginde açılmalar olur. Küçük çatlaklar zamanla iyileşir ve görünümleri yok denecek kadar azalır. Gebeliğin özelikle 6. ayından sonra karın bölgesi iyice gerilmeye başlar. Bu aylarda çatlaklar oluşmaya başlayabilir. Hamilelik döneminde önlem almak adına vücudunuza doğal yöntemler uygulayabilirsiniz. Öyleyse hamilelik çatlakları nasıl geçer?

HAMİLELİK ÇATLAKLARI NASIL GEÇER?

Tüm anneler bilir ki bir canlıyı taşımak özen ve dikkat ister. Gebelik dönemi bebeğimizin ve kendimizin hayatını riske atmak akıllıca bir durum değildir. Hayatımız bu dönem değişir ve beslenmeden tutun yaptığımız her şey de doğal ürünler kullanmaya başlarız. Çatlak oluşumunu engellemek için birçok markaların geliştirdiği özel bakım ürünleri ve yağlar mevcuttur. Ancak ne kadar düzenli kullansanız da çatlaklar yine de oluşabilir. Çatlaklar oluşmadan önce vücutta kaşıntı ile sinyaller verir. Gebelik öncesi spor yapan anne adaylarının çatlak oluşumları daha az olabilir. Evde kendinizin hazırlayabileceği doğal yağlarla çatlak için kürler hazırlayabilirsiniz. İşte o tarifler;

HİNT YAĞI

Hint yağı cilt lekelerinde ve kırışıklarda kullanılan bir yağdır. Çatlak tedavisinde etkili doğal tedavi yöntemidir.

Yapılışı;

Çatlakların mevcut olduğu bölgelere hint yağı damlatarak 10-15 dakika dairesel hareketle masaj yapın. Sıcak su dolu bir şişe veya sıcak su torbası ile bölgenin sıcak kalmasını sağlayın. Bu tedaviden olumlu sonuçlar alabilmek için bir ay boyunca günde bir defa düzenli uygulamanız gerekir.



KABA YONCA

Cilt sağlığı için çok faydalı olan kaba yonca cildi besler ve korur. E ve K vitaminlerinden zengin olan bu ürün, cildi yeniler ve çatlak görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Yapılışı;

Bir çay kaşığı kaba yonca tozunu bir iki damla papatya yağı ile karıştırın. Çatlakların üzerine bu karışımı masaj yaparak yedirin. Bu kürü günde iki üç kez birkaç hafta düzenli kullanabilirsiniz.