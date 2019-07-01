Hamilelik çatlakları nasıl geçer?

Bebeğiniz için çoğu zaman kendinizden ödün verirsiniz. Bilirsiniz ki bebeğiniz dünyanın en önemli canlısıdır. Bu yolda yaşayacağınız problemleri çok fazla sorun etmemek sizi daha iyi hissettirecektir. Hamilelikte oluşan çatlaklar kimi anne adayında çok hafif olurken kimi annelerde şiddetli görülür. Yapılan araştırmalara göre her kadından 9'unun hamilelik süresinde çatlakları meydana gelmektedir. Genellikle 6. Ve 7. Aylarda belirmeye başlayan çatlaklar özellikle karın bölgesinde oluşmaktadır. Bu çatlaklar oluşurken herhangi bir ağrı yaşanmamaktadır. Genellikle hafif bir kaşıntı seyretmektedir. Karın bölgesi başta olmak üzere kalçalarda, uyluklarda, memelerde ve kollarda bile görülebilir. Çatlaklar açık tenli kadınlarda pembe beyaz renginde oluşurken esmer kadınlarda grimsi bir renge bürünür. Bu çatlaklardan kurtulmak tüm kadınların hayalidir.

HAMİLELİK ÇATLAKLARI NASIL GEÇER?

Eskilerden beri tüm kadınların ortak sorunu olan hamilelik dönemindeki vücuttaki çatlama günümüz teknolojisinde uygun zaman dikkate alınarak kurtulmak mümkündür. Özellikle karın bölgesindeki kırmızı çatlakların rengi açıldığında lazer tedavisi çok daha etkili ve gözle görülür bir fark sağlayacaktır. Lazer tedavisi çatlaklara kesin bir çözüm olmasa da büyük ölçüde görünümünü azaltmaya yardımcı olacaktır. Evimizde yapacağımız bir takım bakımlarda cildimizin nemlenmesini ve böylelikle hamilelik dönemindeki çatlamanın engellenmesine yardımcı olacaktır. Doktor kontrolü altında saf zeytinyağı, kayısı yağı, kantoron yağı, argan yağı gibi bitkisel ürünler kullanılabilir. Bu bitkisel yağlar birbiriyle karıştırılarak sürülebilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu nemi alması vücudun esnekliğinin kazandırılması ve hamileliğin son günlerinde çatlakların daha da artmaması için yapılacak pratik bir önlemdir. Uzmanlar badem yağı ve bebe yağının hamilelik süresince kullanımının zararlı olduğunu söylemektedir. Duş esnasında suyunuzun ılık veya soğuk olması vücut direncinizi arttırarak vücudun sıkılaşmasını sağlamaktadır. Kese de ölü derileri vücuttan atarak çatlak görünümünü hafifletebilir.