Hamilelik çatlakları ne zaman başlar? Gebelikte vücutta neden çatlaklar olur?

Dört gözle beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza almak için günleri sayarsınız. Bu süreçte vücudunuzda oluşan bir takım değişiklikler sizi üzebilir ama muhtemelen bir bebeği dünyaya getirecek olmak tüm bu sorunları unutturur. Annelik hamilelikle başlayan uzun bir serüven olmakla birlikte fedakarlık isteyen bir durumdur. Gebelik döneminde kadınların en büyük sorundan biri de vücutta kilo alımına bağlı oluşan çatlaklardır. Çok derin izler bırakabilen bu çatlakları başladığı anda fark etmek ve tedaviye başlamak önemlidir. Peki hamilelik çatlakları ne zaman başlar?

Bebeğiniz için çoğu zaman kendinizden ödün verirsiniz. Bilirsiniz ki bebeğiniz dünyanın en önemli canlısıdır. Bu yolda yaşayacağınız problemleri göz ardı etmek sizin yararınıza olabilir. Hamilelikte oluşan çatlaklar kimi anne adayında çok hafif olurken kimi annelerde şiddetli çatlamalar görülür. Yapılan araştırmalara göre her kadından 9'unun hamilelik süresinde çatlakları meydana gelmektedir. Çatlaklar için piyasada birçok ürün mevcut iken çatlaklara etki edip etmediği günümüzde hala tartışma konusudur. Hamilelikte çatlakları önlemek için vücudun nem ihtiyacı içeriden ve dışarıdan karşılanmalıdır. Vücudunuza doğal yağlar sürebilirsiniz.

HAMİLELİK ÇATLAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Genellikle 6. Ve 7. aylarda belirmeye başlayan çatlaklar özellikle karın bölgesinde oluşmaktadır. Bu çatlaklar oluşurken herhangi bir ağrı yaşanmamaktadır. Genellikle hafif bir kaşıntı seyretmektedir. Karın bölgesi başta olmak üzere kalçalarda, uyluklarda, memelerde ve kollarda bile görülebilir. Çatlaklar açık tenli kadınlarda pembe beyaz renginde oluşurken esmer kadınlarda grimsi bir renge bürünür. Hamilelikte karnın ortasında oluşan çizgi doğumdan sonra kendiliğinden geçer ama çatlaklar kalıcı bir görünüm kazanır.

HAMİLELİK ÇATLAKLARI NEDEN OLUR?

1. GENETİK ETMENLER

Çatlakların oluşmasındaki en önemli faktör genetik yatkınlıktır. Annenizin hamilelik sırasında çatlak sorunu var ise muhtemelen sizin de çatlak sorunu olabilir. Siyah kadınlarda çatlak sorunu yaşanmazken beyaz tenli kadınlarda bu oran yüksektir.

2. VÜCUDUN GENÇ VE DİRİ OLMASI

Sıkı ve gergin bir cilt, cildin elastikiyetinin kaybolmasına ve çatlakların oluşmasına neden olabilir.

FAZLA KİLO ALMAK

Hamilelik döneminde alınan fazla kilolar son derece sakıncalıdır. Hem bebeğin hem kendi vücut sağlığınız için beslenmede aşırıya kaçmamalı mutlaka günde iki saat yürüyüş veya egzersiz yapılmalıdır. Hamilelik döneminde alınan fazla kiloların ne size ne de bebeğe hiçbir yararı olmayacaktır. Zaten şiş olan karın bölgesi alınan kilolarla daha da çok gerilecek ve çatlaklar kaçınılmaz olacaktır.