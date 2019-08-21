Hamileliğin, kadının hayatının en mutlu zamanlarından biri olduğu varsayılmaktadır, ancak çoğu kadın için bu bir karmaşa, korku, stres ve hatta depresyon zamanıdır. Araştırmalar, her 7 kadından 1'inin doğum öncesi depresyon veya hamilelik sırasında depresyon yaşadığını göstermektedir. Peki, hamilelik depresyonu nasıl atlatılır?

Depresyon, her 4 kişiden 1’ini yaşamları boyunca bir noktada etkileyen bir duygudurum bozukluğudur, bu nedenle bu hastalığın hamile olan kadınlarda da görülmesi şaşırtıcı değildir. Hamilelik sırasında depresyon doğru bir şekilde teşhis edilemez, çünkü insanlar bunun başka tür bir hormonal dengesizlik olduğunu düşünürler. Peki, hamilelik depresyonu nasıl atlatılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz….

HAMİLELİK DEPRESYONU NEDİR?

Hamilelik sırasındaki depresyon veya antepartum depresyon, tıpkı klinik depresyon gibi bir duygudurum bozukluğudur. Duygudurum bozuklukları beyin kimyasında değişiklikler içeren biyolojik hastalıklardır. Hamilelik sırasında, hormon değişiklikleri beyninizdeki, doğrudan depresyon ve endişe ile ilgili kimyasalları etkileyebilir. Bunlar hamilelik sırasında depresyona yol açabilecek zor hayat şartları ile daha da kötüleşebilir.

HAMİLELİK DEPRESYONU BELİRTİLERİ

* Sürekli üzüntü hali

* Konsantrasyon zorluğu

* Çok az ya da çok fazla uyumak

* Genellikle zevk aldığınız aktivitelere karşı ilgisizlik

* Tekrarlayan ölüm, intihar veya umutsuzluk düşünceleri

* Kaygı

* Suçluluk veya değersizlik duyguları

* Beslenme alışkanlıklarında değişiklik

* Alınganlık

* Cinsel isteksizlik

* Aşırı unutkanlık

HAMİLELİK SIRASINDA OLASI DEPRESYON TETİKLEYİCİLERİ NELERDİR?

İlişki sorunları

Aile veya kişisel depresyon öyküsü

Kısırlık tedavileri

Önceki gebelik kaybı

Stresli yaşam olayları

Gebelikte komplikasyonlar

Travma öyküsü

Tiroid dengesizliği olan kadınlar

Herhangi bir diyabet şekli olan kadınlar (tip 1, tip 2 veya gebelik)

Premenstrüel disforik bozukluk (PMDD veya PMS)

HAMİLELİKTE DEPRESYON BEBEĞİ ETKİLER Mİ?

Tedavi edilmezse, annedeki depresyon bebeği olumsuz yönde etkileyebilir. Depresyon gelişmekte olan fetüs için risk teşkil edebilir. Anne stres altındayken, kortizol üretilir ve bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Yapılan çalışmaya göre, depresif bir annenin bebeği çok küçük veya çok erken doğabilir.

HAMİLELİK DEPRESYONU NASIL ATLATILIR?

Hamilelik depresyonunun geçebilmesi için en etkili yöntem psikoterapidir. Depresyon şikayetlerinde anne adayları gerekli tetkiklerden geçtikten sonra depresyon tanısı konur. Bunun ardından çoğunlukla psikoterapiye başlanır. Gebelik dışındaki dönemlerde depresyon vakalarında ilaç kullanımı ile tedavi yapılırken, gebelikte böyle bir yaklaşım söz konusu olmaz. Bu bakımdan en doğru tedavi yöntemi terapidir.

Terapide, gebenin kişilerarası problemlerini farketmesi ve bunları ortadan kaldırmak için gereken sosyal becerileri kazanması için çaba sarfederek gebenin depresif belirtilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bilişsel davranışçı terapi ise anskiyeteyi azaltan terapi stratejileri, bilişsel yeniden yapılandırma ve yeni davranışlar öğrenme stratejileri kullanarak gebenin mutluluk durumunu arttırmaya, olumsuz duygu ve düşüncelerin yerine işlevsel olanlarıyla değiştirmeyi hedeflemektedir.

Bunlara ek olarak, depresyon semptomlarını hafifletmek için yapabileceğiniz bazı doğal yollar da bulunmaktadır. Bunlar:

Egzersiz

– Egzersiz doğal olarak serotonin seviyesini yükseltir ve kortizol seviyesini azaltır.

Yeteri kadar dinlenin

– Uyku eksikliği vücudun ve zihnin stresi ve günlük zorluklarla başa çıkma yeteneğini büyük ölçüde etkiler. Aynı anda hem uyuyacak hem de kalkacak rutin bir uyku takvimi oluşturmaya çalışın.

Diyet ve Beslenme

– Birçok gıda, ruh hali değişiklikleriyle, stresle başa çıkma ve zihinsel açıklıkla bağlantılı olmuştur. Kafein, şeker, işlenmiş karbonhidrat, yapay katkı maddesi ve düşük protein oranı yüksek diyetler, zihinsel ve fiziksel sağlığınızla ilgili sorunlara yol açabilir. Vücudunuzu daha iyi hissetmenize yardımcı olabilecek gıdalarla beslemeye başlamak için bilinçli bir karar verin.

Akupunktur

– Yeni çalışmalar akupunkturun hamile kadınlarda depresyon tedavisinde geçerli bir seçenek olduğunu bildirmektedir.

Omega-3 yağ asitleri

– Yıllardır omega-3’ün birçok sağlık sorununa yardımcı olabileceği bilinmektedir, ancak en yeni çalışmalar günlük omega-3 / balık yağı takviyesi almanın depresyon semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Gebe kadınlar cıva içermeyen bir balık yağı sürümü aldıklarından emin olmak ve bakım sağlayıcılarına veya beslenme uzmanlarına önerilen miktarda kontrol etmek ister.

Bitkisel ilaçlar

– Ruh halini ve serotonin hormonunu etkilediği bilinen birçok bitkisel ve vitamin takviyesi vardır. Magnezyum, B6 vitamini ve bitkisel ilaçları kullanıp kullanmama konusunda doktorunuzdan ve beslenme uzmanınızdan yardım alabilirsiniz.