Hamilelik öncesi folik aside ne zaman başlanmalı?

Gebe kalmayı düşünen anne adaylarının hamilelik başlamadan en az altı hafta öncesi folik asit kullanımına başlanmasına ve hamileliğin ilk üç ayı folik asitin kullanılması önerilmektedir. Anamoli riskini azaltmak için kullanılan folik asit hücre büyümesi, bölünmesi ve oluşan DNA hasarlarının giderilmesi için kullanılan önemli bir vitamindir. İşte gebelikte folik asit kullanımına dair bilmeniz gerekenler...

Folik asidin asıl kullanım nedeni doğacak olan bebekte nöral tüp efekti denilen anamoli riskini azaltman olduğu bilinmektedir. Nörol tüp defeklerispinabifida, meningomyelosel, ananssefali gibi beyin ve omirilikle ilgili gelişim bozukluklarını içerir. Anne olmaya karar verenlerin mutlaka hamilelik öncesi folik aside başlaması ve düzenli olarak kullanması gerekir. Gelişim bozuklukları sosyo ekonomik düzeyi düşük olan kişilerde daha sık rastlanılmaktadır. Ultrasnografi ve AFB gibi yöntemlerle bakılarak tespit edilebilir. Bu gelişim bozukluklarının tedavisi olmamakla birlikte sonlandırılması gerekebilen anomolilerdir.

ISPANAK VE BROKOLİ GİBİ YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER FOLİK ASİT DEPOSU

Anomoli rüskini ortadan kaldırmak için gebe kalmadan altı hafta öncesi başlanmalı ve hamilelik sonrası ilk üç ay kullanılmalıdır. Gebe kalmak isteyen bir kadının günlük alması gereken folik asit miktarı 0.18 0.20 miligramdır. Folik asit kullanmadan bunu yiyeceklerle karşılayacak olursak günlük 500 gr ıspanak veya 900 gr brokoli tüketmeniz gerekecektir. Anne adayları gebelik öncesi altı hafta önce günde an az 0.4 mg folik asite başlayabilirler.



GEBELİK BAŞLADIKTAN SONRA FOLİK ASİDE BAŞLAMANIN NÖROL TÜP EFEKTİNE ÇARESİ YOK

Anne adayının gebeliği başladığı andan itibaren annenin kan folik asit düzeyinin yüksek olması gereklidir. Gebelik başladıktan sonra folik asit kullanmanın bir takım sorunları ortadan kaldırmada yararı olmayacaktır. Folik asit ve B12 eksikliği megaloblastik anemi denilen anemiye neden olur.

‘'Uzmanlar son yıllarda gebelikte folik asitinin doğacak bebekte otizm riskini azalttığına ilişkıin çalışmalar bulunduğu dile getirerek, Norveçte yapılan 100 bini aşkın anne adayını kapsayan bir çalışmada, folik ait kullanan anne adaylarının çocuklarında otizm riskinin, kullanmayanların yarısından az olduğunu söylemektedir.''