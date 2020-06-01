Hamilelik vücutta bazı değişikliklerin yaşanmasına neden olabilir. Hamilelik sırasında bebeğin, plasenta ve bebeğin etrafındaki sıvının (amniyotik sıvı) büyümesi nedeni ile vücutta şişkinliğin artması normal olarak görülür. Peki, hamilelikte alınan kiloların ne kadar doğumda gider?

Gebelik halk arasında söylenenin aksine iki kişilik beslenme değildir. İlk 12 haftasında istediğiniz miktarda beslenebilirsiniz fakat sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. 12. haftadan sonra daha dikkatli beslenerek aşırı kiloları önleyebilirsiniz. Bu dönemde vücutta ödemler oluşabilir meme dokusunda ve rahim ağzında büyüme gerçekleşebilir. Tüm bunlar da anne adayının daha kilolu olmasına neden olabilir fakat birçoğumuz hamilelik sırasında yaşanan bu değişimleri vücudumuza yağ olarak depolandığını düşünebilirsiniz ancak doğumdan sonra vücudunuz yavaş yavaş normale döner.

Doğumdan hemen sonra ortalama 5-6 kg kaybedebilirsiniz. Doğumdan kısa süre sonra da vücutta tutulan suyu da kaybederek yaklaşık 1-2 kilo daha vücudunuzdan kaybolacaktır. Son olarak rahminiz normale döner ve bir süre sonra egzersizlere başlayarak eski kilonuzu ulaşabilirsiniz. En fazla kilo kaybı doğumdan sonra ilk 3 ayda meydana gelebilir ve 6 aya kadar vücutta kilo kaybı yaşanabilir. Emzirmek de kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü hamilelik sırasında aldığınız kiloların bir kısmı anne sütü elde etmek için adeta yakıt olarak kullanılabilir.