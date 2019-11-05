Anne adaylarının bu dönem kişisel bakımına özen göstermeleri gerekmektedir. Hamilelik döneminde yaşanan her olay bebeği de yakından ilgilendirmektedir. Her konuda tedbirli davranmak anne ve bebek sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Peki hamile anneler nasıl banyo yapmalı? İşte hamilelikte banyo yaparken nelere dikkat edilmeli ayrıntıları ile sizlerle…

GEBELİKTE BANYO YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYIN

Bu dönem sağlığınız açısından güvenliğiniz oldukça önemlidir. Hamilelik döneminde kasılmalar ve ani bir bebek tekmesi ile dengenizi kaybedebilirsiniz. Baş dönmesi yaşayabilir ve bu sebepten dolayı ayağınız kayabilir. Bu nedenle banyo yaparken duşa kabin için kaydırmaz bir banyo paspası kullanabilirsiniz. Bu dönem banyo esnasında çok buhar altında kalmak sizin ve bebeğinizin sağlığını riske atabilir. Ilık su ile kısa süreli banyolar tercihiniz olmalı.

BANYO ESNASINDA

Banyo yaparken mutlaka evinizde birinin olması gerekir. Islak zemine basmaktan kaçınmalı banyo sonrası ardından hemen bir duş terliği giyilmelidir. Küvet yerine duşa kabinde banyo yapmak doğum yolu enfeksiyonunu ortadan kaldırmaktadır.

DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN

Özelikle banyo ve ev temizliğini yaparken doğal ürünler kullanmalısınız. Kimyasal ürünler ve özelikle ağartıcılar solunarak tüm vücudunuza hapsolur. Bu da sizin ve bebeğinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Şampuan ve sabunlarınızın doğal ürünler olmasına da özen göstermelisiniz.