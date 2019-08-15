Burun kanaması, hormonal değişiklikler nedeniyle hamilelikte oldukça yaygındır. Korkutucu olabilirler, ama çok kan kaybetmediğiniz sürece endişelenecek bir durum değildir ve sıklıkla evde tedavi edilebilirler. Peki, hamilelikte burun kanaması neden olur? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Gebe kaldığınızda, dolaşım sisteminizin bebeğinizi barındırması için genişlemesi gerekir. Bu genişleme ile vücudunuz daha fazla kan oluşturur ve kan dolaşımı artar. Bu değişiklikler hamileyken daha sık burun kanaması durumuyla karşılaşmanıza yol açar. Şimdi, Hamilelikte burun kanaması neden olur? Gelin hep birlikte öğrenelim…

HAMİLELİKTE BURUN KANAMASI NEDEN OLUR?

Hamileliğin ilk üç aylık döneminde vücudunuzda dolaşan kanın miktarında artma olur ve bu yüzden de kalbin çok çalışır. Bu, burun içindeki astarın daha fazla kan alması anlamına gelir. Burnunuzun içinde küçük kan damarları bulunur, böylece artan kan hacmi bazen bu kan damarlarına zarar verebilir ve burun kanamasına neden olacak şekilde yırtılmalarına neden olabilir.

Hamilelik sırasında hormonlarınızdaki değişiklikler burun kanamalarına da katkıda bulunabilir. Bu değişiklikler burnunuzu tıkalı hissetmenize neden olabilir ve normalden daha fazla tıkanmış olabilir. Diş etleriniz de şişmiş ve kanamış olabilir.

Bir burun kanaması birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir ve bir veya iki burun deliğinden akabilir. Kan akışı hafif veya oldukça ağır olabilir. Eğer burun kanaması gece olursa, uyurken, oturmadan önce boğazınızın arkasından kan geldiğini hissederek uyanabilirsiniz.

BURUN KANAMASINI DURDURMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

– Oturun ve hafifçe öne doğru eğilin, ancak başınızı kalbinizden yüksek tutun.

– Baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak, her iki burun deliğinin yumuşak alt kısmına sıkıca bastırın.

– Ağzınızdan nefes alın ve 10 ila 15 dakika boyunca burun deliklerinizi sıkarak kapatın. Kanamanın daha önce durup durmadığını görmek için acele etmeyin, çünkü bu pıhtılaşmaya engel olabilir.

– Ağzında kan varsa tükürün.

– Kan damarlarını daraltmak ve kanamayı yavaşlatmak için buz uygulayın.

– Uzanmayın ya da başınızı geriye doğru eğmeyin.

Kanama, basınç ve buz uygulandıktan 15 dakika sonra durmadıysa, 10 ila 15 dakika daha devam edin. Burun kanaması durduktan sonra 24 saat boyunca, ağır bir şey kaldırmayın, burnunuzdan nefes alıp vermeyin ve burnunuzu darbelere karşı koruyun. Ayrıca alkol ve sıcak bir şeyler içmekten de kaçınmalısınız; bu, kan damarlarının genişlemesine neden olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

Hamilelik sırasında sık sık burun kanaması yaşıyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşün. Daha büyük problemleri dışlamak için bazı testler yapılması istenebilir.

Bazen hamilelik sırasında bir burun kanaması acil tıbbi yardım gerektirir. Aşağıdaki durumlarda acil destek isteyin:

– Yüksek tansiyon

– Kanama 30 dakikalık basınçtan sonra durmuyor.

– Kan akışı çok ağır.

– Kanama nedeniyle nefes almakta zorlanıyorsunuz.

– Sadece küçük bir kanama olsa bile, bir kafa travması sonrası sonrasında burun kanaması yaşayabilirsiniz.

– Halsizlik, baş dönmesi, ateş

– Solgunluk

– Göğüste ağrı.