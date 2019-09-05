Diş bakımına her dönemde ve yaşta önem vermek gerekir. Özellikle hamilelikte ağız sağlığınızı kontrol altında tutmak önemlidir. Ayrıca hamileyken diş çürüğü, diş eti hastalığı ve diğer sorunları geliştirme riski daha yüksektir. Peki, hamilelikte diş dolgusu yapılır mı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Diş çürükleri ve bunların tedavileri hamile kadınlar açısından her zaman korkutucu ve endişe vericidir. Ne yazık ki, hamileyken dişçiye gitmenin size veya bebeğinize zararlı olabileceğine dair hala yaygın bir inanç var. Aslında durum tam tersidir. İyi diş hijyeni herkes için sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçasıdır. Ağız, kan damarlarına ve sindirim sistemine giden ana kapıdır. Bu nedenle, ağız sağlığınız genel sağlığınızın iyi bir göstergesi olabilir. Peki, Hamilelikte diş dolgusu yapılır mı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Bazı kadınlar dokuz ay boyunca hiçbir sorun yaşamazken, hamilelik bazen mevcut diş hastalıklarını daha da kötüleştirebilir. İyi ağız hijyeni hem sizi hem de bebeğinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Hamilelik döneminde, hormonal dengenin değişmesine bağlı olarak ağız sağlığının dengesinde de değişiklikler olur. Özellikle birinci trimester (ilk 3 aylık dönem) içerisinde hormonal aktivitenin değişkenliği ağız florasının daha asidik olmasına neden olur, kişinin beslenmesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca, bulantı sebebiyle meydana gelen kusmalar dişlerin asidik salgılarla temasını daha da arttırarak dişlerde çürüğe yatkınlığı arttırır.

Aslında diş tedavisi, hamilelik sırasında herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak, hamilelik sırasında diş tedavisi için en uygun zaman ikinci trimesterde, 14-20 haftalar arasındadır.

Bu zamana kadar, fetal organların gelişimi tamamlanır ve yan etki riski daha düşüktür. Araştırmalar ayrıca, ikinci trimesterde dolgu yaptıran, diş çektiren veya kanal tedavisi gören kadınların doğumda sorun yaşamadığını göstermektedir. Ek olarak, bulantı ve postüral rahatsızlık ikinci trimesterde genellikle daha az sorun yaratır.

HAMİLELİKTE DİŞ DOLGUSU YAPILIR MI?

Enfeksiyon riskini azaltmak için hamilelik sırasında diş dolgusu yapılarak dişlerin en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Yapılan bazı araştırmalar, gebelikte kanal tedavisi ve diş dolgusu gibi tedavilerin bebek üzerinde olumsuz bir etki yarattığına dair kanıt olmadığını göstermiştir. Ancak aksi bir kanıt olmamakla birlikte bazı diş hekimleri gebelikte cıvalı amalgam dolgu maddelerini kullanmamayı tercih ediyorlar. Dolgularda cıvalı amalgam kullanımı hakkında endişeleriniz varsa, diş hekiminize kompozit veya porselen gibi alternatif malzemeler hakkında danışın. Ayrıca, lokal anestezikler, antibiyotikler ve ağrı kesici ilaçlar da dahil olmak üzere bazı ilaçlar gebelikte güvenle kullanılabilir.

Sonuç olarak hamilelik sırasında dolgu ve kanal tedavisi yaptırmanın herhangi bir zararı yoktur.