Hamilelikte gaz sancısı neden olur, nasıl geçer?

Hamilelikte gaz sancısı neden olur, nasıl geçer?

Gaz sancıları gebelik döneminde yaygın görülen belirtiler arasında yer alır. Gaz oluşumunun nedeni genellikle tüketilen besinlerden kaynaklanır. Şişkinlik ve gaz sancıları hamilelikte günlük hayatı zorlaştırabilir. Peki, hamilelikte gaz sancısı neden olur, nasıl geçer?

Özellikle ilk aylarda anne adayları gaz sancılarından şikayet ederler. Bazı yöntemler gaz probleminizi gidermenize yardımcı olur. İşte gebelikte yaşanan gaz sancıları ile ilgili bilmeniz gerekenler…

HAMİLELİKTE GAZ ARTIŞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Hamilelik sırasında progesteron hormonu aşırı gaz oluşumunun ana nedenidir. Vücut hamileliği desteklemek için daha fazla progesteron ürettiğinden bağırsak kasları da dahil vücuttaki kasları gevşetir ve bağırsak kaslarındaki yavaş hareketler sindirim yavaşladığı anlamına gelir. Sonuç olarak şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca karın bölgesinde basınç aratarak sindirimin yavaşlamasına neden olabilir. Gebelikte alınan bazı vitaminler (özellikle demir ilaçları) kabızlığa neden olabilir.

HAMİLELİKTE GAZ SANCISI NASIL GEÇER?

Gaz sancılarının verdiği rahatsızlık hissinin yanı sıra bazen şiddetli ağrılara neden olabilir. Ancak gaz sorununu hafifletmenize yardımcı bazı yaşam tarzı değişiklikleri gaz sancılarının azalmasına hatta yok olmasına neden olabilir. İşte gaz problemini gidermenize yardımcı olacak yöntemler…

– Bol su tüketmek sıvı ihtiyacınızı karşılamak için en iyi yoldur. Günde en az 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca içtiğiniz meyve suları da sıvı tüketiminize destek olur. Ancak gaz yapmayan meyve sularını tüketmeye özen göstermeniz gerekir çünkü bazı meyvelerde bulunan asit ve şeker şişkinliği arttırmaya neden olur. Portakal, ananas, kızılcık ve üzüm suyu şişkinliğe neden olan bazı meyve suları arasında yer alır.

– Gaz yapan besinlerden kaçınmaya özen gösterin. Karnabahar, brüksel lahana, fasulye gibi gıdalar şişkinliğin artmasına ve gaz problemlerine yol açabilir. Tükettiğiniz besinleri not ederek nelerin size gaz yaptığını daha kolay anlayabilirsiniz çünkü gıdalar genelde herkeste farklı etkiler gösterir.

– Öğün sayınızı arttırın ve her öğünde tükettiğiniz gıda miktarını azaltın. Bu sayede sindirim sisteminize fazla yüklenmeden gaz problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

– Yağlı ve kızarmış yiyeceklerin sindirimi zor olduğundan uzak durmaya çalışın.

– Yiyecekleri yerken yavaş yemeye özen gösterin ve besinleri iyice çiğnediğinizden emin olun.

– Hareketsiz kalmamaya özen gösterin. Spor yapamıyorsanız mutlaka her gün düzenli yürüyüş yapın. Bu sayede hem fiziksel olarak daha formda olacak hem de kendinizi duygusal olarak daha iyi hissedeceksiniz. Gaz probleminizde bu sayede hafifleyecektir.

– Lif tüketimini arttırmak kabızlığın yumuşamasını ve suyun bağırsaklara daha kolay ulaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle lifli gıdalar tüketimini arttırın. Muz incir, kuru erik, gibi meyveleri ve lif yönünden zengin olan yulafı da beslenmenize ilave edebilirsiniz.