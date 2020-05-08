Hamilelikte beslenme fetüsün sağlıklı bir şekilde gelişimi için oldukça önemlidir. Özellikle meyveler her gün tüketilmeli, çeşitli besinler, vitamin ve liflerin bu sağlıklı yiyeceklerle alınması sağlanmalıdır. Ara öğünlerde meyvelerden faydalanmak gebelikte fazla kilo riskine karşı sizi korumaya yardımcı olur. Peki, hamilelikte hangi meyveler yenilmeli?

Anne adaylarının hamilelik döneminde günde en az 2-3 porsiyon meyve yemeleri önerilir. Meyveler hem annenin sağlığını hem de gelişmekte olan bebeğinin sağlığını korumaya yardımcı olur. Meyvelerin içerdiği en önemli vitaminler C vitamini ve beta krotendir. Bu vitaminle bebeğinizin doku, hücre, görme ve bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda meyvelerde bulunan folik ait ve potasyum eklem dokularının gelişimini, kan basıncını kontrol etmeye nöral tüp defektlerini önlemeye ve bebeğinizin sağlıklı gelişimine büyük katkıda bulunurlar. İşte hamilelikte tavsiye edilen meyveler…

PORTAKAL

Portakal mükemmel bir C vitamini, folat ve su kaynağıdır. Portakal sağlıklı tutar ve susuzluğu giderir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hücre hasarını önler ve demir emilimine yardımcı olur. Folat ise nöral tüp defektini önler.

ARMUT

Armut bol miktarda lif, potasyum ve folat içerir. Gebelerin armut tüketmesi kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Potasyum ise bebek ve annenin kalp sağlığını korumalarını sağlar ve hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

KAYISI

Kayısı A, C, E vitaminleri, potasyum, beta kroten, demir ve kalsiyum gibi vitaminler içerir. Bu vitaminlerin tümü bebeğin gelişimine son derece katkıda bulunur.