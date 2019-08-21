Hamilelikte kan uyuşmazlığı tablosu: Kan uyuşmazlığı çocuğu nasıl etkiler?

AB-0 ve Rh uyuşmazlığı, bir annenin kan grubunun yeni doğan çocuğuyla çakışması durumunda ortaya çıkar. Kan grubu uyumsuzluğu önlenebilir bir durumdur. Peki, kan uyuşmazlığı çocuğu nasıl etkiler?

Rh uyuşmazlığı, bir kadının Rh negatif kanı varsa ve bebeği Rh pozitif kan varsa, hamilelik sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Rh faktörüne sahip olup olmadığınız genel sağlığınızı etkilemez, ancak hamilelik sırasında sorunlara neden olabilir. Peki, hamilelikte kan uyuşmazlığı tablosu nasıldır? Kan uyuşmazlığı çocuğu nasıl etkiler?

HAMİLELİKTE KAN UYUŞMAZLIĞI

Kan tipleri, A, B ve O tarafından sınıflandırılır ve Rh faktörünün pozitif veya negatif olduğu kabul edilir. AB-0 ve Rh uyuşmazlığı, bir annenin kan grubunun yeni doğan çocuğuyla çakışması durumunda ortaya çıkar. Bir annenin kırmızı kan hücrelerinin hamilelik sırasında plasenta veya fetusa geçmesi mümkündür. Bu gerçekleştiğinde, annenin kan hücreleri yenidoğanın kan hücrelerine saldırabilen ve sarılık yapabilecek antikorlar geliştirir. Bunun riski doğum sırasında veya doğuma yakın en yüksektir.

A-B-O uygunsuzluğu şu durumlarda gerçekleşir:

anne O tipi ve bebek B, A veya AB’dir

anne tip A ve bebekleri B veya AB’dir.

anne B tipi ve bebekleri A veya AB.

Rh uyuşmazlığı bir annenin Rh negatif kanı olduğunda ve bebek Rh pozitif kanı olduğunda ortaya çıkar. Annenin vücudu fetüs veya yenidoğan kan hücrelerine bir bakteri veya viral istilacıymış gibi saldıran otomatik bağışıklık tepkisi üretecektir. Bu immün yanıtın gelişmesi oldukça yavaştır ve ilk gebeliklerde nadiren ciddi bir konudur. Bununla birlikte, Rh uyumsuzluğu olan sonraki gebelikler, önemli ölçüde daha yüksek bir risktir.

KAN UYUŞMAZLIĞI ÇOCUĞU NASIL ETKİLER?

Rh uyumsuzluğu hamile bir kadında belirti veya semptomlara neden olmaz. Bir bebekte durum hemolitik anemiye neden olabilir. Hemolitik anemi, kırmızı kan hücrelerinin vücudun yerini alabileceğinden daha hızlı tahrip olduğu bir durumdur.

Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşıyan demir açısından zengin bir protein olan hemoglobin içerir. Yeterli kırmızı kan hücresi ve hemoglobin olmadan, bebek yeterince oksijen alamaz.

Hemolitik anemi, yenidoğanlarda sarılık ve sıvı birikmesi gibi hafif ve şiddetli belirti ve semptomlara neden olabilir.

Sarılık cildin ve gözlerin beyazının sarımsı rengidir. Kırmızı kan hücreleri öldüğünde, kana hemoglobin salgılarlar. Hemoglobin, bilirubin adı verilen bir bileşiğe bölünür. Bu bileşik cilde ve gözlere sarımsı bir renk verir. Yüksek bilirubin seviyeleri bebekte beyin hasarına neden olabilir.

Sıvı birikmesi kalp yetmezliğinin bir sonucudur. Yeterli hemoglobin taşıyan kırmızı kan hücreleri olmadan, bebeğin kalbi oksijen bakımından zengin kanın vücutta dolaşması için daha çok çalışmalıdır. Bu stres kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kalp yetmezliği vücudun birçok yerinde sıvının birikmesine neden olabilir. Bu bir fetüste veya yenidoğanda ortaya çıktığında, durum hidrops fetalis olarak adlandırılır.

Ciddi hemolitik anemi, doğum anında veya kısa bir süre sonra yenidoğan için ölümcül olabilir.

Kan uyuşmazlığı, hamileliğin başlarında yapılan bir kan testi ile önlenebilir. Rh uyuşmazlığı bulunursa, Rh-immün globulin tedavisi gebeliğin yaklaşık 28’nci haftasında uygulanır. Ayrıca, yine doğumdan sonraki 72 saat içinde Rh-immün globulini alırsınız.

KAN UYUŞMAZLIĞI TABLOSU

Anne Rh Bebek Rh Kan Uyuşmazlığı Durumu

Rh pozitif Rh pozitif Yok

Rh negatif Rh negatif Yok

Rh negatif Rh pozitif Var