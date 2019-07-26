Hamilelik döneminde mide bulantıları kişiden kişiye değişmekle birlikte mide bulantılarının başladığı an hamile olduğunuzun farkına bile varmayabilirsiniz ama merak etmeyin bu yaşadığınız bulantılardan zamanla kurtulacaksınız. Peki hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Mide bulantısını rahatlatacak öneriler...

Kadınlarda hamilelikle mide bulantısını teşvik eden en büyük sebebin hormonlar olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde mide kaslarının gevşemesi, kan şekerinde ani düşüşler meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Çoğul gebelik yaşayan annelerde hormonların hızla yükselmesiyle mide bulantıları tek gebelik yaşayan annelere göre daha fazla olduğu da bilinmektedir.Peki hamilelikte mide bulantıları ne zaman başlar?

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Gebelerin genellikle yaklaşık 6. haftadan itibaren mide bulantısı şikayetleri başlamaktadır. Embriyonun rahime tutunmasıyla gelişen hormonel bu değişimler, anne adayını aynı zamanda psikolojik olarak etkileyebilir. Hormon seviyeleri zamanla düzelerek alt seviyelere indiğinden ortalama 12. haftadan itibaren mide bulantısı şikayetleri de azalıp kaybolmaya başlayabilir. Gebelikte her anne adayının hamileliği birbirinden farklıdır. Kimi anneler mide bulantısı problemini uzun bir dönem yaşarken kimi anne bunu çok çabuk atlatabilir. Bu nedenle başkalarıyla kıyaslama yapmaktan ziyade doktorunuz ile irtibata geçmek daha sağlıklı olacaktır.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINI ENGELLEMENİN YOLLARI

Hamilelik döneminde başlayan mide bulantılarının pek çok kadında görülmesinin yanı sıra bu soruna ortak konulara dikkat ederek bu bulantılar rahatlatabilir.

1.Bu dönem ani hareketlerden kaçınılmalı mideye baskı yapacak duruşlardan kaçınılmalıdır.

2.Vücudunuzu üşütmemeye özen gösterin. Hamilelik dönemi bebeğiniz ve kendi sağlığınızı riske atmamaya özen gösterin.

3.Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

4.Kafein içeren kahve ve çay gibi içecekleri kontrollü tüketmeli.

5.Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durun.

6.Bol bol su tüketmeye özen gösterin.

7.Portakal, greyfurt gibi asitli içecekleri mutlaka sınırlı miktarda için.

8.Hareketsiz kalmak mide de yanmalara neden olabilir. Her gün düzenli yürüyüş yapabilirsiniz.

9.Limon ve zencefil gibi bitkisel karışımlar mideyi rahatlatabilir.

10.Çantanızda taşıyacağınız krakerler ani gelen mide yanmalarına karşı korumaya yardımcı olabilir.