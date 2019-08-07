Bilimsel araştırmalar hamilelikte beslenme ihtiyaçları hakkındaki bilgilerimizi sürekli olarak genişletmektedir. Bu alandaki en yeni gelişmeler arasında, hem sağlıklı bir bebeğin gelişiminde hem de annenin sağlığında omega-3 yağ asitlerinin önemi yer almaktadır. Peki, hamilelikte omega 3 nasıl kullanılır?

Omega-3 yağ asitlerinin yeterli tüketimi, hamilelik sırasında fetal beyin ve retinanın kritik yapı taşları olduğu için hayati öneme sahiptir. Omega-3 yağ asitleri gebelik süresini belirlemede ve perinatal depresyonun önlenmesinde rol oynayabilir. Peki, hamilelikte omega 3 nasıl kullanılır?

OMEGA 3 NEDİR?

Omega-3’ler sağlık ve gelişim için gerekli besin maddeleri olan uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri ailesidir. Ne yazık ki, bunlar insan vücudu tarafından sentezlenmez ve bu nedenle diyet veya takviyeden alınmalıdır. Araştırmalar, en faydalı iki omega-3’ün EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosahekssaenoik asit) olduğunu göstermektedir. Her ne kadar EPA ve DHA doğal olarak birlikte ortaya çıksa ve vücutta birlikte çalışsa da, yapılan çalışmalar her bir yağ asidinin kendine özgü yararları olduğunu göstermektedir.

EPA, kalbi, bağışıklık sistemini ve enflamatuar yanıtı destekler. DHA beyni, gözleri ve merkezi sinir sistemini destekler, bu nedenle hamile ve emziren kadınlar için benzersiz bir önem taşır.

OMEGA 3 NEDEN ÖNEMLİ?

Prostaglandinler adı verilen hormona benzer maddelerin dengeli bir şekilde üretilmesini sağlamak için yeterli miktarda Omega-3 yağı alınması esastır. Prostaglandinler, kan basıncı, kan pıhtılaşması, sinir iletimi, enflamatuar ve alerjik tepkiler, böbreklerin ve gastrointestinal sistemin işlevleri ve diğer hormonların üretilmesi gibi birçok önemli fizyolojik fonksiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.

OMEGA 3’ÜN FAYDALARI

Omega-3’lerin bebeğin hem nörolojik hem de erken görsel gelişimi için gerekli olduğu bulunmuştur. Ancak, standart batı diyeti bu kritik besinlerde ciddi bir şekilde eksiktir. Bu omega-3 diyet eksikliği, hamile kadınların omega-3’lerde tükenmesiyle birleşir çünkü fetüs sinir sistemi gelişimi için omega-3’leri kullanır.

Omega-3’ler ayrıca doğumdan sonra anne sütü yapmak için kullanılır. Daha sonraki her hamilelikte anneler daha da tükenir. Araştırma, hamile kadınların beslenmesine EPA ve DHA eklenmesinin bebeğin görsel ve bilişsel gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu onaylamıştır. Araştırmalar ayrıca yüksek omega-3 tüketiminin bebeklerde alerji riskini azalttığını göstermiştir.

Omega-3 yağ asitlerinin gebeliğin kendisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Artan EPA ve DHA alımının, erken doğumu önlediği, preeklampsi riskini azalttığı ve doğum ağırlığını artırabileceğini göstermiştir. Omega-3 eksikliği de annenin depresyon riskini arttırıyor. Bu, doğum sonrası duygudurum bozukluklarının neden daha kötüye gittiğini ve sonraki gebeliklerde daha erken başlayabileceğini açıklayabilir.

OMEGA 3 HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

EPA ve DHA’nın en iyi kaynakları somon, ton balığı, sardalye, hamsi ve ringa balığı gibi soğuk su balıklarıdır. Birçok insan, özellikle hamilelik sırasında balıktaki cıva ve diğer toksinler hakkında haklı olarak endişelenmektedir. Bu nedenle, saflaştırılmış balık yağı takviyeleri çoğu zaman EPA ve DHA’nın en güvenli kaynağıdır.

Birçok insan keten tohumu ya da keten tohumu yağının omega-3 içerdiğini düşünüyor. Ancak keten tohumu, uzun zincirli EPA ve DHA’dan farklı olan daha kısa zincirli omega-3, ALA (alfa-linolenik asit) içerir. EPA ve DHA, vücudun optimal sağlık ve gelişim için ihtiyaç duyduğu omega-3’lerdir. Bir zamanlar insan vücudunun ALA’yı EPA ve DHA’ya dönüştürebileceği düşünülse de, mevcut araştırmalar böyle bir dönüşümün nadiren ve verimsiz olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Balık yağı, EPA ve DHA’nın daha güvenilir bir kaynağıdır.

Ayrıca, kabuklu yemişler, semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ile kuru baklagiller de omega 3 sağlanabilecek bitkisel kaynaklardır.

OMEGA 3 NASIL KULLANILIR?

Gebelik döneminde hayvansal kaynaklı omega 3 tüketimi önerilmektadir. Doktor kontrolünde düzenli tüketim bebeğin beyin, sinir sistemi ve göz sağlığının yanı sıra; anne adayında ruhsal durum, kalp ve damar sağlığı ile kan pıhtılaşma sistemi üzerinde olumlu etki sağlar. Gebelikte önerilen günlük doz, 300mg DHA içeren hayvansal omega 3'tür. Omega 3 kullanan anne adaylarının bebeklerinde alerjik hastalık görülme ihtimali azalmaktadır. Bebeklerin zihinsel gelişimini, uyku düzenini ve bağışıklık sistemini olumlu etkilemektedir.

Doğal ortamda yeşil otlarla beslenen inek, koyun gibi hayvanların eti ve sütü, gebelikte önerilen diğer omega 3 kaynaklarıdır. Ancak günümüzde bu hayvanlar yetiştirilme şartları ve küspe ve samanla beslendikleri için omega 3 yönünden fakirdir. Temel omega 3 kaynağı balıketidir. Balıketi, omega 3 yağın yanında ayrıca protein, mineral ve vitaminler de içermektedir. Gebelikte haftada 1 veya 2 defa balık tüketilmesi önerilmektedir. Anne adayları; somon, ton balığı, hamsi, sardalya, palamut, lüfer, levrek, çupra yiyebilir.

Balık tüketmeyi sevmeyen anne adayları için bir balık yağı takviyesi, balık veya omega-3 bakımından zengin gıda tüketimine bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Tüm takviyelerde olduğu gibi, omega-3 alımı, hamile kadının sağlığı üzerindeki tüm etkileri göz önünde bulundurularak bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve izlenmelidir. Balık hapının gebelikte tüketim için formüle edilmiş olanı seçilmelidir. Hayvansal omega 3 oranı yüksek olan ve en az 300mg DHA içeren balık yağları tercih edilmelidir. Balığın karaciğerinden değil gövdesinden elde edilen balık yağları alınmalıdır. Çünkü balık karaciğerinde yüksek A vitamini bulunur ve bu da gebelikte sakıncalıdır. Omega’3 den maksimum yarar sağlamak için omega 6 içermeyen saf omega 3 preparatları tercih edilmelidir.