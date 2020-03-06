Otizm, erken çocukluk yaşlarında ortaya çıkan sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde gerilik, sınırlı ve tekrarlayıcı hareket ve ilgi alanları ile karakterize bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Peki, hamilelikte otizm nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Otizm spektrum bozukluğu (ASD), 68 çocuktan 1’ini etkiler. Erkeklerde kızlara göre dört kat daha yaygın olan otizmin nedenleri tam olarak açıklanamamıştır. Çok sayıda genetik ve çevresel faktörün etkisinin olduğu görüşü kabul görmektedir. Doğum öncesi, doğum sonrası ve doğumdan sonra meydana gelen tıbbi sorunların etkisinin olduğu bilinmektedir. Peki, hamilelikte otizm nedenleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozuklukları (ASD), klişeleşmiş veya kısıtlanmış davranışlar ve ilgi alanları ile birlikte sosyal etkileşim ve iletişimdeki bozukluklarla karakterize edilen bir grup davranışsal olarak tanımlanmış nörogelişimsel bozukluktur. Bir kişinin iletişim kurma, akıl yürütme ve başkalarıyla etkileşim kurma yeteneğini etkiler. Bireyleri farklı şekilde ve değişken derecelerde etkileyen otizm spektrum bozukluğunda “spektrum” terimi, geniş bir yelpazedeki semptomları ve ciddiyeti ifade eder.

HAMİLELİKTE OTİZM NEDENLERİ

Yapılan araştırmalar otizme neyin sebep olduğunu henüz keşfedememişlerdir. Bununla birlikte, çalışmalar anormal beyin yapısı ve / veya fonksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Hamilelik sırasındaki sorunlar ve çevresel faktörler gibi diğer faktörler de gelişmekte olan bebek üzerinde otizm açısından bir etkiye sahip olabilir. Hamilelikte otizme neden olabilecek diğer etkenler şunlardır:

– Annenin yaşı

– Annenin hamilelik sırasında kızamık geçirmesi

– Viral enfeksiyonlar

– Hamilelik döneminde kullanılan ilaçların fazlalığı

– Yetersiz beslenme

– Vitamin eksikliği

– Tiroit hormonlarının doğumdan itibaren düşük olması

– Hamilelik sırasında radyasyona maruz kalma

– Hamilelik ve doğum komplikasyonları (Prematüre, düşük doğum ağırlığı, çoğul gebelikler)

– Teknolojik bağımlılık

– Ruhsal sorunlar

– Çocuğun istenmemesi