Hamilelik diyabeti gebeliğin son 3 ayında çıkabilen bir durumdur. Bebeğin bu dönem hızla büyüyüp gelişmesi sonucu hormonlarda yaşanan değişimler anne adayında insiliün direnci ve kan şekerinin yükselmesine sebep olabilir. Hamilelikte şekeri olanlar nasıl beslenmeli? diye merak ediyorsanız, haberimizden yardım alabilirsiniz...

Ailede diyabet sorunu olmasa da her anne adayının yaşayabileceği bir durumdur. Hamilelikte şekeri olanlar beslenmelerine mutlaka dikkat etmelidirler. Son üç ay hamilelik diyabeti yaşayanlar yüksek kalorili fakat aldığı kalorinin kan şekerini yükseltmeyen besinler olması gerekir. Hamilelik diyabeti tanısı konulduktan sonra kulaktan dolma diyetler yapılmamalı uzman doktor tarafından beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Yapılan yanlış diyetler anne sağlığına zarar verirken bebeğin gelişimini de olumsuz etkileyebiliyor. Hamilelikte şekerin tespit edilmesi şeker yükleme testi ile yapılırken aynı zamanda parmaktan alınabilen kanla açlık ve tokluk şeker ölçümü yapılmaktadır.

HAMİLELİKTE DİYABET SORUNU YAŞAYANLAR NASIL BESLENMELİ?

-Şekerinizin yükselmesine neden olan yiyeceklerden ve kilo almanıza sebep olan yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

-Ara öğünleri atlamamaya özen gösterin. Günde 3 öğün, 3 ara öğün tüketebilirsiniz.

-Şeker oranı yüksek olan karbonhidratları diyet listenizden tamamen çıkarmamalısınız. Yapılan araştırmalara göre yeterli beslenseniz bile eksik karbonhidrat alımı bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

-Diyetisyene gitmeden önce yediklerinizin listesini yapabilirsiniz. Böylelikle doktor kontrolü altında beslenmeye dayalı şeker yükselmesi probleminiz belirlenebilir.

-İnsülün direnci olan kişilerin öğün atlaması, öğünlerini yememesi veya besinlerin miktarının azaltılması kan şekerinin düşmesine neden olabilir.

-Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 2,5-3 litre su içebilirsiniz.

-Basit şekerlerden yani reçel, marmelat gibi gıdalardan uzak durmalısınız.