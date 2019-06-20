Hamilelik döneminde oluşan bel ağrıları, bulantı ve kusma şikayetlerine yüzmenin çok iyi geldiği söylenmektedir. Dikkat edilmesi gereken konu havuz veya deniz suyunun temiz olmasıdır. Yüzme tüm kas gruplarının çalıştırdığından dolayı vücut için hem iyi bir egzersiz hem de rahatlatıcı etkiye sahiptir. Peki hamilelikte yüzmeye ne zaman başlanır?

Hamilelik döneminde vücudumuzun ve duygularımızın değişimi bizi farklı biri yapabilir. Vücudumuzdaki değişimi gördükçe sanki vücudumuz eskisi gibi olmayacakmış gibi davranırız ve bunun için önlem almak yerine bazen kendimizi her şeyin akışına bırakmayı tercih ederiz.Elbette ki bu davranışlar bizim zamanla çok kilo almamıza yorgun ve bitkin olmamızı sağlar. Gerçek olan şu ki doğumdan sonra önümüzde bizi bekleyen uzun bir serüven olacaktır. Bu nedenle vücudumuzu hamilelik döneminde bile korumalı aşırı tüketip sürekli yatmaktan vazgeçmeliyiz. Bu dönemde kendimize yapacağımız her şey bebeğimizin gelişimini de etkiler. Sağlıklı bir hamileliğiniz varsa egzersiz yapmaktan çekinmeyin. Yüzme hamilelikte güvenli bir aktivitedir. Yüzme kilo seviyenizi korumaya yardımcı olurken diğer spor dallarından farklı olarak vücudunuzun serinlemesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

GEBELİKTE YÜZMEYE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Yüzme hamileliğin her aşamasında yapılabilecek bir spor dalıdır. Burada hastanın doktorunun görüşünü alması da önemlidir. Gebelikte kişiden kişiye değişen riskler olabilir. Ayrıca deniz suyunun daha temiz olması nedeniyle hamilelerin daha çok denizde yüzmeleri tavsiye edilir. Aşırı klorlanmamış ve hijyenik havuzların kullanımı da hamilelikte uygundur. Her ikisinde de dikkat edilmesi gereken en önemli şey hijyendir. Yüzmeye başlarken daha küçük seviyelerde başlanmalı dalış gibi etkinliklerin yapılmasından kaçınılmalıdır. Hamilelik döneminde vücutta oluşabilen kramplar nedeniyle çok derin sularda yüzmek tehlikeli olduğundan temkinli davranmalı ve çok fazla açılmaktan kaçınılmalıdır. Havuz veya denizden çıktıktan sonra bakteri oluşumunun artmasını engellemek adına mayo ve bikinilerin sık sık değiştirilmesi gerekebilir ayrıca bu dönemde tampon kullanımının da uygun olmadığı düşünülmektedir.

YÜZMENİN FAYDALARI

– Kalp ve akciğer fonksiyonlarını arttırmak

– Kilo alımını yönetmeye yardımcı olarak kalori yakmak

– İyi uykuyu teşvik etmek

– Ağrıları hafifletmek

– Ödeme bağlı sıvı tutulmasını azaltmak

– Kas gücünü arttırmak

– Dolaşımı iyileştirmek gibi önemli etkilere sahiptir.