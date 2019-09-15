Hamileyken MR çekilir mi? Hamilelikte MR tehlikeli mi?

Tüm anne ve babalar yaşanan hamileliklerde kendi sağlığından vazgeçer. Önceliği her zaman doğacak bebeği olur. Hatta birçok tetkiki yapmaktan da korkarlar. Bu tetkiklerden biri de MR işlemidir. Hamilelikte MR ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte gebelik döneminde doktorunuz sizden MR isterse bilmeniz gerekenler...

Hamileyken birçok davranıştan kaçınması ve hassas olunması gerekiyor. Son yıllarda sağlık açısından önemli bir yer tutan MR en etkileyici görüntüyü sağlayan yöntemlerdendir. Hamilelikte de sağlığı ilgilendiren durumlarda MR çektirme ihtiyacı olabiliyor. Peki hamileyken MR çektirilebilir mi?

HAMİLELİKTE MR ÇEKTRİRKEN İLK ÜÇ AYA DİKKAT

MR hamileliği n ilk üç ayında mutlak bir gereklilik olmadığı sürece önerilmemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara göre ilk üç ay MR çekilmekte bir sakınca görülmese de doktorlar bu dönemin kritik bir dönem olduğunu ve yapılacak tetkikin daha sonraya atılmasını öneriyor. Bebeğin sağlığını ilgilendiren herhangi bir sorun olduğunda ultrasonografi yetersiz kalabiliyor. Bu durumda bebeğin beyin, karın içi organları, omirilik olmak üzere MR ile daha iyi bir tetkik olacağı savunulmaktadır.

GECELİKTE MR ÇEKİLİR Mİ?

Hamilelik zorlu ve detaylı bir süreçtir. Bu süreçte doktor kontrolleri hayati önem taşımaktadır. Hamilelik sürecinde bazı hastalıklara yakalanabiliriz ve bunun saptanması adına mr çekilmesi gerebilir. Aynı zamanda bu annenin karnındaki bebeği de ilgilendiren bir sağlık sorunu olabilir. Örneğin, anne adayının safra kesesinde iltihaplanma ve taş oluşumu hem annenin hem bebeğin sağlığını riske atmamak adına MR çekilip tanı konulması gerekebilir. Doktorun önerdiği bilgiler ve ön hazırlıklar doğrultusunda gebe annenin MR çekilmesi herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak yine de MR radyasyon yaymadığından dolayı ve teşhis konusunda iyi sonuçlar verdiği için güvenilir bir yol olacaktır.