Hamilelikte yaşanan fiziki değişim anne adaylarının zamanla ağırlaşan vücudu ve ayaklardaki şişmeler zaman zaman halsizlik yaratabilir. Bu nedenlere bağlı olarak pek çok hamile kadın kendini iyi hissetmeyerek bakımdan uzaklaşsa da aksine bu durum anne adayında değişiklik yapma ihtiyacı hissettirebilir. Kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de "hamileyken saç boyanır mı?" sorusudur.

Gebelikte yaşanan mide bulantıları, mide yanması ve kramplar olması gereken hamilelik evreleridir. Tüm bu yaşanan sorunların geçici olduğunu unutmamalı ve kendimizi daha iyi hissetmek için bakımınıza özen göstermeliyiz. Bilirsiniz ki kadınlar bakımlı olduklarında kendilerini çok daha iyi hissederler. Mutlu bir hamilelik bebeğinize gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Hamileyken saç boyama konusunda anne adayları endişe duyabilirler. Bu dönem hayatındaki her şeye dikkat ettikleri gibi saç boyama konusunda da bilinçli olmaları gerekir. Hamilelikte bebek annenin yaşadığı her durumdan etkilenmektedir. Bazı saç boyaları ağır kimyasallar içerdiğinden anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Anne adayları saç boyatırken acıcı işlemleri uygulatmak yerine daha sade ve doğal boyalarla saçlarında değişikliğe kavuşabilirler.

HAMİLELİKTE SAÇ BOYANIR MI?

-Saç boyama konusunda kesin kararlı iseniz hamilelik döneminin 3. ayından sonra saçlarınızı boyatabilirsiniz.

-Kuaförlerde özel olarak kullanabilen doğal içerikli boyalar kullanabilirsiniz. Bu boyalar kimyasal ürün içermeyen doğal karışımlı boyalardır.

-Saç boyama işleminden sonra saçlarınızı yıkarken derinizi boyadan iyice arındırmalısınız.

KUAFÖRLÜK YAPAN HAMİLE ADAYLARI

Hamile olup kuaförlük mesleğine devam eden anne adayları bu dönem diğer anne adaylarına göre dezavantajlar yaşar. Kuaförde kullanılan saç boyaları, açıcılar içerisinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı havayı solurken bu maddeleri içine çekmesine neden olur. Yaşanan bu durumdan anne adayı zarar görebilirken bebekte bundan payını alabilir. Kuaförlük yapan hamile kadınlarda doğumdan sonra bebeklerinin daha düşük ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir.