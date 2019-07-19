Hamileyken saç kesilir mi?

Anne adaylarının hamilelik döneminde bakımını ihmal etmemesi kendini çok daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Saçlar özelikle kadınlar için en can alıcı noktalardan biridir. Kadınlar değişime genellikle saçlarıyla başlamaktadır.

HAMİLELİKTE SAÇ KESTİRİLİR Mİ?

Halk arasındaki inanışa göre annenin hamileyken saçını kestirmesinin bebeğinin yetersiz beslenmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceye iten vücuda alınan vitaminlerin bebeğe değil de saça gittiği düşüncesidir. Ancak bunun bilimsel bir doğruluğu bulunmamaktadır. Hamilelik döneminde saç kestirmenin herhangi bir sakıncası olmayacağı gibi belki de yapılan kesimle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Özelikle yaz aylarında uzayan saçlar hamilelikte daha çekilmez bir hal alabilir. Saçlarınızı temizletmek, kesimini ve bakımını sağlamak rahatlığınızı sağlayabilir. Bu dönem büyüyen karnınız ve alınan kilolar vücudunuzun gitgide ağırlaştığını hissetmenize neden olabilir. Saçınızı nasıl rahat kullanabilecekseniz o şekilde kesim ve bakımını yaparak kolaylık sağlayabilirsiniz. Uzmanlara göre anne adaylarının bakımlarını sağlaması ve saçlarını kestirmesinin herhangi bir sakıncası olmadığını savunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken yapılan bakımların doğal olmasıdır. Bu dönem kimyasal ürünlerden uzak olmak anne ve bebeğin sağlığı açısından daha faydalı olabilir.