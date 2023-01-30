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Hamileyken spor yapan TikTok kullanıcısının bebeği görenleri şaşırttı

Sosyal medyada yayılan viral bir video görenleri şaşırttı. Bir annenin, hamileliği sırasında çok fazla ağırlık kaldırdığını ve bunun sonucunda bebeğinin "kaslı" doğduğunu söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:45 - 30 Ocak 2023 Güncellenme:
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Hamileyken spor yapan TikTok kullanıcısının bebeği görenleri şaşırttı

Yoana Banda isimli bir TikTok kullanıcısı, hamileyken çeşitli ağırlık hareketlerini yaptığı videosunu sosyal medyada paylaştı.

Çeşitli aletler eşliğinde ağırlık kaldırdığı görülen anne, videonun üst kısmına “Hamileliğiniz boyunca ağırlık kaldırmaya devam ettiğinizde ve bebeğiniz kaslı olarak doğduğunda” diye yazdı.

TikTok kullanıcısı kadın, hamileyken ağırlık kaldırdığı için bebeğinin kaslı doğduğunu iddia etti…

Anne, daha sonra üst kolunda kasları olan kızının, yeni doğmuş bir bebekken nasıl göründüğünü gösterdi.

Yoana,’nın, “Gerçekten doğdu ve ağırlıklarının nerede olduğunu sordu” dediği video, o zamandan beri viral oldu ve 1,1 milyon izlenmeye ulaştı.

Videoyu gören kullanıcılar, “Bu bebek benden daha güçlü.” ve “Omuzları benden daha iyi,” gibi yorumlar yaparken bir başka kullanıcı da “Bebek Herkül.” yorumunu yaptı.

Bazı insanlar da hamilelik sırasında ağırlık kaldırmanın “güvenli” olup olmadığını sorgularken, Moana, “Kesinlikle güvenli! Ebelere, doktorlara sordum ve kendi araştırmamı yaptım.” diye cevap verdi.

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