Hamit Özsaraç’ın son hali şaşırttı!

1990 yılların unutulmaz spikeri Halit Özsaraç bakın yıllar içinde nasıl değişim geçirdi. Şimdilerde hayatına seslendirme sanatçısı olarak devam eden Özsaraç'ın son hali şaşırttı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

1990’lı yıllarda Show TV’de hafta sonu ana haber bültenlerini sunan Hamit Özsaraç’ın son hali görenleri şaşırttı.

1956 doğumlu olan Hamit Özsaraç, 1980 yılında TRT’de spikerlik yapmış 1990 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Star TV’ye geçmişti. 1995 yılında Star TV’den ayrılarak Show TV’ye geçen Özsaraç, Yaz Hafta sonu haberlerini sundu. 2000 yılında hem Skytürk’te Haftaiçi Haberleri’ni sundu hemde kendi kanalı Show TV’de Haftasonu Haberleri’ni sunmuştur.

2002 yılında Reha Muhtar’ın ayrılmasına rağmen Skytürk’te kaldı. 2003 yılında tekrar Show TV’de Haftasonu Haberleri’ni sunan Özsaraç, 2007 yılında Ali Kırca gelince Show TV’den ayrıldı ve 3 yıl işsiz kaldı. Özsaraç günümüzde ise seslendirme sanatçısı olarak devam etmektedir.

İşte unutulmaz sunucunun son hali:

