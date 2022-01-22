Hamsi fiyatları yarıya düştü

Son günlerde olumsuz hava şartları nedeniyle artan balık fiyatları, kar yağışıyla yarı yarıya düştü. Tezgahlarda 50 liradan yer alan hamsi, denizlerdeki fırtınanın bitmesinin ardından 25 liraya kadar geriledi.

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Son günlerde denizlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatları artmıştı. Ülke genelinde başlayan kar yağışlarının etkisiyle durgunlaşan denizlerde, balıkçılar avlanmaya başladı.

Denize açılan balıkçılar ağlarını geri çektiklerinde bollukla karşılaştı. Yaşanan bu durum çok geçmeden balık fiyatlarına yansıdı.

Geçen günlerde fiyatı 50 liraya kadar çıkan hamsinin tezgahlardaki fiyatı 25 liraya kadar geriledi. Balıkların kış aylarının gelmesiyle yağlanıp daha lezzetli olduğuna dikkat çeken balıkçı Kenan Balcı, “Bu aylar balıkların en lezzetli olduğu aylar, herkese balık yemesini tavsiye ederim” dedi.

“KAR BEREKETİYLE GELDİ”

Kenan Balcı, “Kar bereketiyle geldi, hamsi 50 liradan 25 liraya düştü. Denizin durgunluğu sebebiyle gemilerimiz hamsi tutmaya başladı. Halkımız da bol bol hamsi almaya devam ediyor. Zaten kış demek, balığın lezzetli mevsimi demektir. Sadece hamsi değil, bu mevsimde bütün balıklar lezzetlidir çünkü deri ve etin arasında yağ oluşur, bu yüzden balık lezzetlenir” dedi. (İHA)



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