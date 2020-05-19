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Hamsiköy’de sessizlik hakim
Hamsiköy’de sessizlik hakim
Tarihi İpek yolu güzergahındaki Zigana Dağı eteklerinde, bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında bulunan Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy corona virüsü salgını nedeniyle bugünlerde sessizliğe büründü.
Yaşam 19 Mayıs 2020 - 12:09

İl merkezine 50, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hamsiköy, doğası kadar yöreye has sütlacı ile de son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgi odağındaydı. Renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile misafirlerine sütlaç keyfi sunan Hamsiköy, trekking ve safari sporlarına da uygun yapısı, şelaleleri ile yerli ve yabancı turistleri cezbediyordu.

HAMSİKÖY’DE SESSİZLİK HAKİM

Her yıl Mayıs ayından itibaren hareketliliğin yaşandığı ve gelen vatandaşların araçlarını bile park etmeye yer bulamadığı Hamsiköy corona virüsü salgını nedeniyle bugünlerde sessizliğe büründü. 2017 yılında coğrafi işaret alarak tescil edilen, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen turistleri lezzetiyle kendine çeken Hamsiköy sütlacını üreten tesislerin çoğu hem Korona virüs hem de Ramazan ayı nedeniyle üretime ara verdi. (İHA)

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