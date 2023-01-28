Hamsilos Tabiat Parkı bisiklet yoluyla doğaseverlerin yeni rotası olacak

Sinop'ta denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılan 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu doğaseverlerin hizmetine sunuldu.

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Özelikle yaz aylarında doğaseverlerin ziyaret ettiği Hamsilos Tabiat Parkının cazibesi, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce bölgeye kazandırılan yeni yatırımlarla artırıldı.

Son dönemdeki çalışmalarla oturma grupları, mescit ve seyir terasları gibi yatırımların hayata geçirildiği tabiat parkında Sinop Valiliğince hazırlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’nin ilk etabı tamamlandı.

Toplam 8 kilometre olarak planlanan ve 2 kilometresi hizmete sunulan bisiklet ve yürüyüş yolu doğaseverlere hizmet verecek.

YEŞİLLE MAVİNİN KAYNAŞTIĞI YER

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çıngıl, AA muhabirine, Hamsilos Tabiat Parkı’nın sadece Sinop’un değil, ülkenin en özel turistlik alanlarından olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi olarak kırsaldaki alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra kentin turizmine katkı sunacak projelere katkı sunduklarını anlatan Çıngıl, bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin bu anlamda önemli olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 8 ay önce yapımına başlanan projenin ilk etabının hizmete sunulduğunu aktaran Çıngıl şöyle devam etti:

“Burası ülkemizin en özel turistik noktalarından biri. Burada İl Özel İdaresi olarak yürüyüş, bisiklet yolu ağı oluşturduk. Otopark, piknik ve mesire alanlarımız, sosyal donatı alanlarımızla yaşam merkezini hayata geçirmiş olduk. Burası denizle ormanın buluştuğu, yeşille mavinin kaynaştığı, hayat bulduğu özel bir yer. Binlerce yerli ve yabancı misafirimizi burada ağırlıyorduk. Onların daha rahat edebilmeleri adına bu ortamı sunmuş olduk. Burayı sadece yaz mevsiminde değil, dört mevsim insanların spor yapabileceği, ailesiyle rahatça zaman geçirebileceği alan haline getirmiş olduk.”

Çıngıl, bisiklet ve yürüyüş yolunun biraz daha uzatılması yönünde talepler geldiğini işaret ederek “Bu talepler üzerine sayın Valimizin talimatıyla bir kilometrelik daha proje hazırlandı. İlk etapta o bölümle ilgili çalışma yapacağız. Sonrasını etap etap hayata geçirmeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

AA

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