Hamsinin halden sofraya yolculuğu

Eylül ayı itibarıyla av sezonunun açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı. Halde kilosu 15 liraya satılan hamsi, İstanbulluların sofrasına ulaşana kadar 35 liraya çıkıyor. Restoranlarda ise fiyat 80 liraya kadar ulaşabiliyor.

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İstanbul’da Gürpınar Balık Hali’nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 olarak satılıyor.

Balıklar halden çıkarak tezgahlara geldiğinde ise fiyatlar artıyor.

Hamsinin kilosu tezgahlarda 35 liraya kadar çıkıyor. İstavritin kilosu ise 25-35 lira arasında. Tekir ve barbunun fiyatı 40 liradan 60 liraya kadar değişiyor. Mezgit kilo fiyatı ise 25-35 lira arasında tezgahtan tezgaha farklılık gösteriyor. Palamutun tanesi ise 25 liradan 35 liraya kadar boyuna göre değişkenlik gösteriyor.

Restoran fiyatlarını ise öncelikle balıkların fiyatları daha sonra ise ayıklanmış balık almaları belirliyor.

Balıklarını kendi ayıklayan restoranda hamsinin ve istavritin 400-500 gram aralığında değişen porsiyonu 40 lira olurken, kiloda ise hamsi 80, istavrit ise 90 lira. Palamutun tanesi 50 lira ile 90 lira, mezgitin kilosu 90 ile 120 lira, tekirin kilosu ise 50 ile 150 lira arasında değişiyor.

“İSTANBUL’DA PAHALI KARADENİZ’DE UCUZ”

Halden balık alan, balık tezgahı sahibi Kenan Kamur, “Hamsinin kilosu 15 lira, kasasını da 190 liraya aldım. İstavriti de 200 liradan aldık kilosu 17 liraya geliyor. İstanbul’da biraz pahalı balık şu anda ama Karadeniz’de ucuz, 5-10 liraya istavrit var” dedi.

Balıkçı Serdar Can, “Hal çıkış fiyatları 15 lira hamsi, palamut burada tanesi 15 lira, tezgahlarda da 20-25 lira boyuna göre, istavrit burada 20 lira, boyuna göre onlarda 30 liraya kadar çıkabiliyor. Tekir ve barbun da 20 lira ile 50 liraya kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Balıkçı Ali Parlar ise, “İstavrit biraz sıkıntı kilosu 20-30 liraya geliyor. Hamsinin kilosu güne göre değişiyor, 15-20-25 lira oluyor. Satış yok, sıcaklardan dolayı, birazd a ekonomiden dolayı” ifadelerini kullandı. (DHA)



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