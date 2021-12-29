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Hande Soral ile İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2017 yılında evlenen oyuncu meslektaşlar İsmail Demirci ile Hande Soral'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin erkek çocukları dünyaya gelecek.

Yayınlanma: 13:43 - 29 Aralık 2021 Güncellenme:
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Hande Soral ile İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Son olarak ‘Bir Zamanlar Çukurova’da’ Ümit’ karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral ile ‘Yalancılar ve Mumları’ adlı yapımda izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci bebek heyecanı yaşıyor.

Çift, önceki gün düzenledikleri parti ile bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Dört yıldır evli olan çiftin erkek çocukları dünyaya gelecek.

 

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