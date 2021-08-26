Hanedan dizisinin yıldız oyuncusu Michael Nader hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan ve 1980'li yıllara damga vuran Hanedan dizisinin yıldızlarından Michael Nader 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 1980’li yıllarda yayınlanan ve bir dönem Türkiye’de de gösterilen Hanedan (Dynasty) dizisinin oyuncularından Michael Nader’dan üzücü bir haber geldi.

76 yaşındaki Nader’in California’daki evinde 23 Ağustos’ta hayatını kaybettiği açıklandı. Nader’in ölüm haberi, 13 Ağustos’ta kanser teşhisi koyulduktan 10 gün sonra geldi.

Nader’in eşi Jodi Lister, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Michael Nader’in 23 Ağustos’ta hayatını kaybettiğini duyurmak bana büyük bir acı veriyor. 13 Ağustos’ta ölümcül bir kansere yakalandığı teşhisi koyulmuştu. 10 gün sonra benim ve tüylü en iyi dostu Storm’un yanında hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1960’lı yıllarda rol aldığı filmlerle başlayan Nader, büyük çıkışını Dynasty dizisiyle yapmıştı. Nader 1983-1989 yılları arasında yayınlanan dizide Dex Dexter karakterini canlandırdı.