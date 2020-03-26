Folik asit, B9 vitamini olarak bilinen DNA sentezi ve onarımı, hücrelerdeki nükleotit biyosentezi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca hamilelik sırasında vücudunuzun duyduğu ekstra kanı çoğaltmak için kullanılır. Özellikle gebe kadınlar günde 400-800 mikrogram folik asit tüketiminde bulunmalıdır. Peki, hangi besinlerde folik asit bulunur?

Folik asit daha çok işlenmemiş gıdalarda bulunur. Bazı ülkelerde genellikle tahıl ürünlerine folik asit eklenerek folik asidin böylelikle yeteri kadar alınması sağlanır. Makarna, ekmek ve kahvaltılık tahılların içinde folik asit takviyesi yapılır ve özellikle işlenmiş pirinç folik asit kaynağıdır. Ancak doğal olarak folik asidi içeriğinde bulunduran besinler de vardır. İşte folik asit açısından zengin besinler listesi…

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Folik asidin yeterince alınmaması bir (Nörol tüp defekti) bebeğin omurilik gelişimde kusur olmasına neden olabilir. Spina bifida, omuriliğin maruz kaldığı bir durumdur. Omuriliğin etrafındaki omurlar döllenmeden sonraki ilk 28 gün boyunca düzgün kapanmadığı takdirde kordon veya omurilik sıvısı sırtın alt kısmından geçebilir. Anensefali, beynin ciddi anlamda az gelişmesine neden olabilir.

HANGİ YİYECEKLER FOLİK ASİT İÇERİR?

Gebeler hamilelik öncesi folik asit kullanmaya başlayabilir. Bu doğrultuda hamile kadınlar günlük folik asit kullanarak oluşabilecek riskleri ortadan kaldırabilirler. Aşağıdaki yiyecekler folik asit eksikliğinizi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

* Ispanak, lahana, roka

* Pancar

* Yumurta

* Portakal, greyfurt, limon

* Dana Karaciğeri

* Turunçgil meyveler

* Bezelye, mercimek, fasulye

* Avokado

* Fındık

* Kuşkonmaz

* Muz

Yukarıda listelenen yiyecekler günlük ihtiyacınızı karşılayacak kadar folik asit içermeyebileceğinden, özellikle gebe kadınlara uzman bir doktor tarafından günlük bir folik asit içeren vitamin önerilir.