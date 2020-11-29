Hanım Yıldırım olmazsa kent merkezine gidemiyorlar

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Gözlüçayır Köyü'nde yaşayan 48 yaşındaki Hanım Yıldırım, köydeki tek servis şoförü. 250 nüfuslu köyün ilçe ile bağlantısını servis şoförlüğü yaparak sağlayan Hanım Yıldırım, 16 yıldır bu mesleği yapıyor. Haftanın 3 günü 28 kilometre yol kat ederek ilçeye yolcu götüren Hanım Yıldırım, acil durumlarda da köylülerin yardımına koşuyor.

KÖYÜN TÜM İŞLERİNE HANIM YILDIRIM KOŞUYOR

Servis şoförlüğünü köy halkına hizmet etmek için yaptığını belirten Hanım Yıldırım, “Gözlüçayır köyünün tek servis aracı bende var ve 16 yıldır köyümde servis şoförlüğü yapıyorum. Corona virüsü salgını öncesinde çok yoğun yolcu taşıyordum. Ama corona virüsü salgının çıkmasıyla birlikte sadece pazartesi ve Cuma günleri ve acil durumlarda servis çekebiliyorum. Corona virüsü salgını sürecinde köylünün tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Burada tek bir servis aracı olduğu için köyün tüm ulaşımını ben sağlıyorum çünkü köylülere taksi masrafı çok yüklü olur. Taksinin gidiş ve gelişi toplam 80 lira gibi maliyeti yüksek bir ücret almasından dolayı köylüler de bizi tercih ediyorlar.” diye konuştu.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YANINDA KÖY İŞLERİNİ DE YAPIYOR

Servis şoförlüğünün yanı sıra köy işleri yaptığını da belirten Yıldırım, “Corona virüsü salgını sürecinde çok yolcu olmadığı için bende doğal ürünler hazırlayıp sayarak ev ekonomime katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hayat şartları çok zor. Köy ürünleri yapmak, araba sürmek, tarlada çalışmak… Aklına gelen her şeyi yapıyorum. Geçim kaynağımız bu” diye kaydetti.

HAMİLE KADINI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık köyünde oturan Melahat Küçük, “Sancılarım tuttuğu zaman Hanım ablayı aramıştım. Elindeki işi bırakıp geldi. Birlikte Elazığ'a gittik. Doğumun sonuna kadar hep yanımda kaldı, destek çıktı. Nerede olursam olayım Hanım abla dediğim zaman koşar. Köyde çok fazla araç olmadığı için direk Hanım ablayla iletişime geçiyoruz. Hanım abla hemen hastaneye yetiştiriyor. Bir ihtiyaç olduğu zaman Hanım abla aracıyla yetişiyor” ifadelerini kullandı.