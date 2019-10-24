Hanımlar… Kendi memelerinizi de kontrol etmeyi unutmayın!

Hanımlar… Kendi memelerinizi de kontrol etmeyi unutmayın!

ABD'nin New York eyaletinde bir kadın dekoltesine yerleştirdiği gizli kamerayla oldukça ulvi bir projeye imza attı. İsimsiz kahraman, kendisine yönelen gözler üzerinden şu mesajı verdi: "Hanımlar... Kendi memelerinizi de kontrol etmeyi unutmayın."

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan haberde adı belirtilmeyen kadın, göğsünün hemen üzerinde bluzunun düğmesine özenle bir kamera yerleştirerek New York sokaklarına çıktı.

Derin göğüs dekolteli bir bluzla dışarı çıkıp insanların kendisine bakıp bakmadığını test eden kadın, insanları hayrete düşürecek bir sonuç elde etti.

Gizli kameraya ilk takılan, kadının güzergâhındaki bir restoranda çalışan garson oldu. Hemen ardından restoranda oturan kadının bakışları görüntülere yansıdı.

Central Park’ta yürürken ise partnerinin elini tutan bir erkeğin bakışları kadına yöneldi. Şaşırtıcı bir şekilde adamın kız arkadaşı da gözlerini isimsiz kahramandan alamadı.

En bomba tepki ise bir kasaptan geldi. Kadın yanından geçip giderken kasabın ağzı açık kaldı.

Görüntüler meme kanserine yönelik farkındalık yaratmak için Chris Zelig tarafından 15 Ekim’de Youtube yüklendi.

Görüntülerin altına ise şunlar yazıldı:

“Hanımlar, kendi memelerinizi de kontrol etmeyi unutmayın. Erken teşhis hayat kurtarır.”