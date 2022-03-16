“Hapishaneden kaçış kralı” otuz yıldız firar ediyor

Hamburg'un "hapishaneden kaçış kralı" olarak adlandırılan seri soyguncu ve şantajcı Karl Laubinger, beşinci kez firar etti.

Sozcu.com.tr

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53 yaşındaki Karl Laubinger, tam 30 yılını Hamburg’daki ünlü Fuhlsbuettel Hapishanesi’nde geçirdi. Toplamda 5 kez firar eden Laubinger, hapishanenin ona iyi gelmediğini söylüyor.

Yeni soygunlar ve şantaj suçlamalarıyla karşı karşıya olan Laubinger, kaçma girişimleri nedeniyle uzun süredir tutuklu yargılanıyordu, ancak ara sıra bir hapishane memurunun eşliğinde dışarı çıkıp izin yapma hakkı verildi.

Laubinger, bir keresinde Bild’e, “Uzun süre hapis yattığım için acı çekiyorum. Hapishane hayati tehlike arz ediyor. Sonuçta kimseyi incitmedim” açıklamasında bulunmuştu.

SÜREKLİ KAÇIYOR

Kötü bir çocukluk geçiren ve uyuşturucu bağımlılığı bulunan “firari”, ilk kez 1990 yılında hapse mahkum edildi. Silahlı soygun, hırsızlık, rehin alma ve şiddet tehdidi gibi bir sürü suçtan ötürü mahkumiyeti bulunuyor.

2005’te iki polis memurunu sokakta tabancayla tehdit etti. Kaçmadan önce bir kreşin önünde kendini vurarak öldüreceğini söyledi ancak altı saat sonra silahlı komandolar tarafından tutuklandı.

2017 yılında, hapishanenin psikoterapistine yaptığı bir ziyaret sırasında yan kapıdan kaçarak yine firar etti.

Geçen yıl Fuhlsbuettel Hapishanesi’nden yine bir izin sırasında kaçtı ve üç gün sonra yine yakalandı.



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