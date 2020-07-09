Hardal yağı faydaları nelerdir? Hardal yağı neye iyi geliyor?

Asya, özellikle Hint mutfaklarında yaygın olarak kullanılan hardal yağı (Brassica juncea), hardal bitkisinin tohumlarından çıkarılır. Hardal yağı, Hindistan, Roma ve Yunanistan gibi ülkelerde binlerce yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. A, B kompleks ve E vitaminleri bakımından zengin olan hardal yağı hakkında merak edilenler haberimizde… Hardal yağının faydaları nelerdir? Hardal yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

Hardal tohumlarından elde edilen hardal yağı, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığını azalttığı görülen tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca antienflamatuvar özelliklere sahip olan hardal yağının faydaları nelerdir? Hardal yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

HARDAL YAĞI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Hardal ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında Hindistan’da yetiştirilmiştir. Ünlü tıp adamı Hipokrat bazı ilaçların yapımında hardal kullanmıştır. Hardal yağı, hardal tohumlarından elde edilir. Hardal yağı iki türlü elde edilir: Presleyerek ve öğüterek. İlk yöntem, hardal tohumlarını yağ elde eritmek için preslemektir. İkinci yöntem, tohumları öğütmek, suyla karıştırmak ve daha sonra damıtma yoluyla yağı çıkarmaktır. Bu, yöntemle elde edilen yağın, yağ içeriği daha düşüktür. Gerçek hardal yağını diyet takviyesi olarak veya yemek pişirmek için kullanmanın tehlikeleri vardır. Tüketilecek hiçbir şeyde kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Hardal yağını kullanmadan önce, daha hafif yağlarla seyreltin. Ardından, vücuttaki etkilenen bölgelere uygulayın.

HARDAL YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Hardal yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kötü kolesterolü düşürür.

– Kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

– Kanser riskini azaltabilir.

– Enfeksiyona karşı korur.

– Masaj şeklinde uygulandığında kan dolaşımına yardımcı olur.

– Cilt dokusunu iyileştirir.

– Yanık izi ve siyah noktaları ortadan kaldırır.

– Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

– Genel sağlığa iyi gelir.

– Kas gerginliğini azaltır.

– Eklem ağrısı ve artrite iyi gelir.

– Vücudun tüm bölgelerine kan dolaşımını artırarak organlarınızın işleyişini iyileştirir.

– Hardal yağı çok güçlü bir doğal uyarıcıdır. Karaciğer ve dalakta sindirim suları ve safrayı uyararak sindirimi ve iştahı artırır.

– Ter bezlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

– İçeriğindeki E vitamini nedeniyle ciltte oluşan ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır.

– Güneşin zararlı ışınlarından korur.

– Antibakteriyel özelliğinden dolayı zararlı bakterilerle savaşır.

– Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir.

– Topuk çatlaklarına iyi gelir.

– Tırnak kırılmasını önler.

– Dudaklarda oluşan çatlaklara iyi gelir.

– Astıma iyi gelir.

– Dişleri beyazlatır, diş sorunlarını tedavi eder.

– Cilt lekelerini azaltır.

– Kafa derisine masaj olarak uygulandığında saç derisini besler.

– Saç büyümesini teşvik eder.

– Vücuda sürülen hardal yağı mükemmel bir böcek kovucudur.